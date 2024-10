Festa de San Gennaro agita o Rio Vermelho

No entorno da Rua Professora Almerinda Dultra, público curte a festa com atrações artísticas e comida típica - Foto: Uendel Galter / Ag. A TARDE

A alegria de se estar entre família e amigos comendo uma boa comida e ouvindo música foi a grande marca da Festa de San Gennaro que ocupou, ontem, o entorno da Rua Professora Almerinda Dultra, no Rio Vermelho, das 10h às 22h. Com 15 diferentes restaurantes italianos oferecendo pratos a preços mais acessíveis, dentre eles o Pasta em Casa –realizador da festa – o público soteropolitano curtiu o sábado de sol na 5ª edição da tradicional festa.



Parte do Festival da Primavera que engloba atividades culturais da cidade, a celebração trouxe ao palco nomes como Nelson Rufino, Illy e Luciano Salvador Bahia. O tema norteador da programação musical deste ano foi o Samba da Bahia.

“O samba une o Brasil de norte a sul com todas as suas nuances. Tanto a Bahia quanto a Itália têm muita tradição cultural. Os italianos têm suas receitas que são da tradição da família e eu sinto isso na Bahia também”, conta Celso Vieira, dono do Pasta em casa.

“San Gennaro é uma festa de congraçamento da gastronomia italiana e Salvador, felizmente, é uma cidade que tem muito bons representantes, trabalhando muito sério, com muito capricho na cozinha italiana. Temos grandes chefs italianos em Salvador”, explica o organizador do evento.

San Gennaro é considerado o santo protetor de Nápoli, cidade italiana conhecida por suas massas. Um mártir cristão, decapitado por pregar ensinamentos de Jesus, é representado todos os anos na festa trazida à Salvador, desta vez com um toque mais baiano, inspirado nas xilogravuras.

O ator Jackson Costa interpretou o santo. O artista circulou por toda a festa com a vestimenta característica com figurino criado pelo estilista Ronaldo Fraga. “Fico com uma felicidade que você não faz ideia, porque eu sou de Itabuna e o bairro em que eu morava era todo ornamentado para a festa de São João. Essa festa italiana tem muitas semelhanças com a nossa cultura baiana. O Pelourinho às vezes lembra a Itália, aquele povo que fala com o outro da janela das casas coloridas. É uma manifestação da alegria, da cultura de um povo. É um resgate da minha criança que sustenta o meu ator vivo”.

Gastronomia

Restaurantes renomados como o Bella Napoli, Isola dei Sapori e Di Liana, além do Crema Gelato com seu famoso sorvete, participaram do evento e os pratos variaram entre R$ 15 e R$ 60. “A gente veio curtir o Rio Vermelho e estamos aprendendo um pouquinho sobre a história dessa festa. É nossa primeira vez. Com certeza pretendemos voltar na próxima”, disse Daniela Passos, corretora que estava com três colegas de trabalho.