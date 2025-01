Festa do Senhor do Bonfim inicia com novena nesta quinta-feira

Festividade é um dos maiores eventos religiosos e culturais da Bahia - Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

A programação da Festa do Senhor do Bonfim começa, hoje, com início da novena até o próximo dia 18. A festividade é um dos maiores eventos religiosos e culturais da Bahia, atraindo milhares de fiéis e turistas que buscam bênçãos e renovação espiritual.

A programação começa, hoje, com o hasteamento da Bandeira do Senhor do Bonfim, às 18h30, na Praça do Santuário do Bonfim. A atividade marca o início das celebrações que, em 2025, seguem com o tema "Amado Jesus, Senhor do Bonfim, Nossa Esperança, há 280 anos entre nós", alinhado ao Jubileu de Esperança convocado pelo papa Francisco. A celebração, que ocorre no terceiro domingo de janeiro, conta com missas, procissões e eventos culturais.

A missa no mar, um dos pontos altos, acontece no próximo domingo, às 6h, com a procissão marítima. A imagem será conduzida pela Avenida Beira-Mar até a Marina da Ribeira, onde, às 7h30, será celebrada missa em frente à Igreja de Nossa Senhora da Penha de França. Em seguida, a imagem será trasladada até o cais do porto (Praça Maria Felipa), para ser recebida pelos fiéis e levada à Basílica do Bonfim.

