Festividades da Boa Viagem e Bom Jesus dos Navegantes alteram trânsito em Salvador

Operação de trânsito em Salvador conta com desvios e interdições progressivas - Foto: Lucas Moura/ Secom

O trânsito em Salvador terá alterações para a tradicional Festa da Boa Viagem, que ocorre nesta terça (31) e quarta-feira (1º). As festividades, que incluem a Procissão do Senhor Bom Jesus dos Navegantes e Nossa Senhora da Boa Viagem, reúnem milhares de pessoas.

Na terça-feira (31), a partir das 6h, será proibida a circulação de veículos na Rua da Boa Viagem, em decorrência do deslocamento do barco da Igreja da Boa Viagem para o mar. Mais tarde, às 16h, essa proibição se estenderá com o início da procissão marítima que partirá da mesma igreja, com destino à Codeba. Além disso, das 12h de terça-feira (31) até as 23h30 de quarta-feira (1º), haverá restrições de circulação e estacionamento nas ruas da Boa Viagem, Monte Serrat e no Largo da Boa Viagem, que se estende até a Ponta do Humaitá.

Durante esse período, serão posicionadas barreiras fixas em diversas localizações, com destaque para a interseção da Rua da Boa Viagem com a Rua Prof. Dionísio Pedro de Alcântara, além de outras áreas, como Rua Rio São Francisco e Largo da Boa Viagem. Barreiras móveis também serão colocadas em pontos estratégicos, como na Rua Rio São Francisco, para controlar o fluxo de veículos até a quarta-feira.

A operação de trânsito contará com desvios e interdições progressivas, especialmente a partir das 16h, na Avenida da França, o que exigirá que o tráfego seja desviado para a via à esquerda. Entre 17h e 19h, a fiscalização será reforçada na Rua da Conceição da Praia, visando garantir a segurança dos pedestres e coibir estacionamento irregular.

Na quarta-feira, a interdição das vias será intensificada. A partir das 8h, a Rua da Conceição da Praia e a Avenida Lafayete Coutinho terão o tráfego interrompido, devido à Procissão do Senhor Bom Jesus dos Navegantes. A partir das 11h, a Rua da Boa Viagem e a Rua Monte Serrat também estarão interditadas, em razão da Procissão de Nossa Senhora da Boa Viagem. Já ao meio-dia, as vias que incluem a Ponta do Humaitá e a Rua Rio São Francisco passarão por interdição para o retorno das imagens à Igreja da Boa Viagem.

Durante a operação, os veículos de serviços públicos terão prioridade e acesso livre nas áreas afetadas, assim como os residentes, que poderão comprovar sua moradia nas vias interditadas por meio de documentos.

A Transalvador ainda pede a colaboração da população para planejar deslocamentos com antecedência e evitar as áreas impactadas nas datas e horários estipulados. Com a conclusão dos serviços de limpeza pela Limpurb, o tráfego retornará à normalidade.