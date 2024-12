Fiéis agradecem milagres alcançados através de Santa Bárbara

Dona Rosilda dos Santos, de 72 anos - Foto: Rebeca Nascimento/Portal Massa!

Os fiéis presentes no Pelourinho, nesta quarta-feira (4), para a tradicional festa de Santa Bárbara, alcançaram diversas graças por meio da fé. O evento já acontece desde às 6h, reunindo milhares de pessoas que saúdam a padroeira dos bombeiros e dos mercados, além da Orixá Iansã.

O Portal MASSA! foi atrás de histórias movidas por fé e conheceu Dona Rosilda dos Santos, de 72 anos, que garante ter tido pedidos atendidos para a saúde dos familiares. Com quase 20 anos comparecendo na celebração, ela pretende seguir "fortalecendo" esse sentimento todos os anos.

"Já frequento a festa na faixa de uns 17 a 18 anos. Já que a gente tem fé em Deus, vamos ter fé também nos santos, nos orixás. Tenho muitas graças alcançadas, ela é minha mãe. Eu peço mesmo, com fé. Pedir pela saúde do meu genro, que fez uma cirurgia e ficou 22 dias internado. Botou uma válvula dentro do coração. Já tem seis anos de operado e está maravilhosamente bem", explica.

A tradição de Santa Bárbara é passada de geração a geração, como são os casos de Mariana Trinchão e Ana Cláudia, que também já participam do evento religioso há anos e seguem um costume familiar.

"Desde a época da minha falecida avó a gente vem, acompanha, segue a procissão com muita fé. Esse momento aqui é importantíssimo, colocar em prática o que minhas ancestrais me ensinaram. São muitas graças alcançadas, eu venho agradecer sempre. A graça primordial é saúde mesmo, pra mim e minha família", comenta Mariana.

Ana, por sua vez, detalhou a ligação da fé com o nascimento da sua filha Lorena Bárbara, que já foi batizada em homenagem à santa.

"É uma tradição familiar, ancestralidade. Eu sou do axé, feita há 18 anos, sou de Oyá. É o caminho de toda a família. Essa festa pra mim é muito simbólica, eu tenho uma filha que também é feita de orixá. Ela nasceu no dia 2, no dia de Santa Bárbara, que festeja o dia do samba. Bárbara é dia 4, mas pra mim continua sendo a partir do dia 2, que é o dia do nascimento dela", conta.

Com 70 anos, Lurdes Boamorte dedicou metade de sua vida a participar do dia de Santa Bárbara. Ela saiu do IAPI para o evento e garantiu que sempre é alcançado aquilo que é pedido, como poro exemplo, os imóveis que sonhou conquistar.

"Já tem uns 36 anos que tenho marcado presença. É a poderosa Santa Bárbara, a crença religiosa e a santa. Dois imóveis que eu consegui foi com a graça dela", revela.