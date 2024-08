Fiéis prestam homenagem à Santa Dulce em cortejo

Largo da Igreja do Bonfim, em Salvador, foi tomado, ontem, por uma multidão de fiéis e admiradores da santa - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O Largo de Roma, em Salvador, foi tomado, ontem, por uma multidão de fiéis e admiradores de Santa Dulce dos Pobres, em um dia de celebrações que ficará marcado pela introdução de um novo ritual em homenagem à primeira santa brasileira: a Procissão dos Nós. O evento, que reuniu devotos de todas as partes do País, foi o destaque da programação em homenagem à Santa Dulce, contando ainda com a aguardada apresentação do Padre Fábio de Melo.

A Procissão dos Nós, realizada pela primeira vez, teve início às 15h, e envolveu um grande número de devotos que, com fé e esperança, carregaram cerca de 5 mil cordões com 13 nós, simbolizando pedidos e orações. Frei Ícaro Rocha de Brito, reitor do Santuário Santa Dulce dos Pobres, explicou a relevância dessa nova tradição, mencionando que Santa Dulce, como uma beata franciscana, usava um cordão similar na cintura.

“Os fiéis fazem seus pedidos e nós levamos esses cordões do Largo de Roma à Igreja do Senhor do Bonfim, na expectativa de que Santa Dulce interceda por nós junto a Jesus”, afirmou.

A fé em Santa Dulce foi reiterada por muitos dos presentes. Maria Doria, aposentada e devota da santa desde a infância, compartilhou emocionada sua história com Santa Dulce. “Eu conheci Santa Dulce ainda criança, quando ela peregrinava por aqui pedindo ajuda. A fé nela já me trouxe muitas graças, como o emprego da minha filha e a cura de uma pessoa da minha família.” Maria Doria carregava os cordões da procissão, fazendo novos pedidos à santa, e expressou sua profunda devoção. “Tenho muita fé nela, por nada neste mundo eu perderia essa oportunidade”, completou.

Outra fiel, Neide Braga, também aposentada, lembrou da ligação de sua família com a santa e da promessa que fez após um acidente que a deixou com sequelas. “Eu operei a medula e tenho dificuldades, mas confio na minha santinha que vou ficar boa”, disse Neide, enquanto carregava seu cordão na procissão.

Padre Fábio de Melo

Além dos rituais de fé, a celebração também trouxe momentos de confraternização e alegria, como o show do Padre Fábio de Melo, que subiu ao palco da Praça Irmã Dulce às 20h. O sacerdote e cantor apresentou seu novo show “Este sou eu”, que emocionou o público com canções sobre amor, fé, esperança, amizade e paz.

Entre os devotos presentes, as irmãs gêmeas Ana Cátia e Ana Carla Feitosa, que vieram do Ceará, destacaram a profunda conexão que sentem com Santa Dulce desde a infância. “Conheci a história de Irmã Dulce quando tinha dez anos, e fiquei encantada com o trabalho que ela desenvolvia aqui em Salvador, ajudando os mais necessitados com tanta dedicação e amor. Desde então, a devoção a Santa Dulce faz parte da minha vida. Eu não poderia deixar de vir para a celebração, mesmo morando tão longe. Estar aqui é uma forma de agradecer por todas as bênçãos que ela já intercedeu por mim", contou Cátia.



Sua irmã, Ana Carla, compartilha da mesma fé e relata uma experiência pessoal marcante com a santa. “Em 2006, eu fiquei cega e os médicos me deram zero chance de voltar a enxergar. Entrei no centro cirúrgico segurando uma relíquia de Santa Dulce e fiz uma oração pedindo sua intercessão. Após a cirurgia, os médicos ficaram surpresos, dizendo que havia 85% de chance de eu recuperar a visão. Hoje, não só voltei a enxergar, como não uso mais óculos, algo que fazia desde os sete anos. Minha devoção por Santa Dulce é inabalável”.

A festa em honra à Santa Dulce terá seu ponto alto hoje, com uma programação que inclui missas, procissões e momentos de reflexão sobre a vida e obra da santa. A expectativa é que a região do Largo de Roma, mais uma vez, se encha de fiéis, reafirmando a força da devoção àquela que é considerada a Mãe dos Pobres, e um exemplo de santidade e serviço ao próximo.

O dia começa com a Alvorada Festiva, às 5h30, seguida por uma série de missas que se estenderão ao longo do dia. A programação inclui a Missa Campal, às 17h, presidida pelo Cardeal Dom Sérgio da Rocha, que é um dos momentos mais esperados pelos fiéis.

Após a missa, a Procissão Luminosa partirá às 19h, encerrando com a bênção do Santíssimo. Para fechar a noite, a banda Anjos de Resgate se apresenta às 20h, trazendo um repertório de músicas de fé e esperança.

*Sob a supervisão da jornalista Hilcélia Falcão