Foragido da Justiça é preso com drogas na Barra

Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso com drogas na manhã de quarta-feira, 25, na Rua Afonso Celso, na Barra, em Salvador.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe da 11ª Companhia Independente (CIPM/Barra/Graça) realizava rondas na região, quando avistou um veículo com vidros escuros. Foi dada a voz de abordagem e, durante a revista, foram encontradas porções de entorpecentes com os passageiros.

Ainda durante a ação, os policiais ainda identificaram que um dos ocupantes possuía mandado de prisão em aberto. Ele foi encaminhado à Polinter e posteriormente à Central de Flagrantes para tomada das medidas pertinentes.