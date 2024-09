Fuzil, carregador, munições e drogas são apreendidos no IAPI

Material foi apreendido na localidade conhecida como Rocinha da Divinéia. - Foto: ASCOM | PMBA

Um fuzil, carregador, munições e drogas foram apreendidos na madrugada desta sexta-feira, 30, por policiais militares da 37ª CIPM no bairro do IAPI, em Salvador.

De acordo com a Polícia Militar, durante o reforço de patrulhamento na região, as guarnições receberam informações de homens armados reunidos na localidade conhecida como Rocinha da Divinéia. No decorrer das diligências, os pms identificaram os suspeitos que, ao perceberem a aproximação policial, dispararam contra as equipes enquanto fugiam. Houve o revide.

Durante o acompanhamento e a varredura, os agentes localizaram um fuzil calibre 556, um carregador alongado, 19 munições, duas réplicas de pistola, 12Kg de maconha, 360 pinos de cocaína, 27 frascos contendo lança perfume, 12 rádio-comunicadores, além de materiais comumente utilizados em ataques por grupos criminosos. Ninguém foi preso.

Todo o material apreendido foi apresentado à Polícia Civil, onde a ocorrência foi formalizada.