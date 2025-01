Galeota 'Gratidão do Povo' pode não realizar secular procissão; entenda

Em 2018, a tradicional embarcação foi embargada devido a problemas estruturais - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

A galeota Gratidão do Povo pode não realizar a secular procissão marítima deste ano. E um dos motivos está na justamente na idade dos trilhos. O equipamento, responsável por conduzir a embarcação até a água, apresenta desgaste e o conserto precisa ser concluído até o dia 30 deste mês para a procissão que acontece no último dia do ano.

“Por enquanto, o trilho será mantido, com apenas ajustes nos dormes, para que ele fique em condições de subir e descer a embarcação. Nossa preocupação está justamente no trilho, que conduz o trole, a carretinha que leva a galeota até o mar”, afirmou a presidente da Devoção do Senhor Bom Jesus dos Navegantes e de Nossa Senhora da Boa Viagem, Verônica Cecília Magalhães Fernandes.

Caso não seja possível, Verônica revela a alternativa. “Vamos de catamarã Senhor do Bonfim”, afirma. Ontem, a Capitania dos Portos realizou vistoria e “a embarcação apresenta condições de segurança compatíveis com as exigências das normas”.

Esta não é a primeira vez que a Galeota, construída em 1891, fica de fora da procissão marítima, entre a Igreja da Boa Viagem e o cais do Porto de Salvador. Em 2018, a embarcação passou por vistoria e foi embargada pela Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) devido a problemas estruturais. Durante a inspeção, foram identificadas fissuras no casco, infiltrações e rachaduras na quilha. A procissão foi realizada com o auxílio do catamarã Senhor do Bonfim, que opera a travessia entre Salvador e Morro de São Paulo.

Programação

Este ano, com o tema central “Na esperança, evangelizamos”, a programação da festa começa no dia 27, com alvorada, às 6h, seguida pelo hasteamento da bandeira na praia da Boa Viagem, lavagem simbólica do templo, às 7h30, e missa de envio, às 19h.

Nos dias 28, 29 e 30, acontece o tríduo preparatório, com celebrações diárias, às 19h. No dia 31 de dezembro, pela manhã, ocorre a descida da Galeota. Às 15h, missa na Paróquia da Boa Viagem, celebrada pelo Arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, cardeal dom Sergio da Rocha, seguida do translado da imagem do Bom Jesus dos Navegantes, por volta das 16h, rumo ao Porto de Salvador, quando é levada até a Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia.

Já no dia 1º de janeiro, começa com a missa de Ano Novo, às 8h, na Conceição da Praia. Em seguida, as imagens de Bom Jesus dos Navegantes e Nossa Senhora da Boa Viagem retornam ao cais da Capitania dos Portos para a procissão marítima. Este ano, a procissão terrestre ocorre no mesmo dia e com novidade no trajeto. “Desembarcaremos na Ponta do Humaitá e seguiremos pelas ruas do entorno até Monte Serrat”, explicou Verônica.

