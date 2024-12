Grafiteiros premiados ocupam museu em Salvador

Exposição apresentou trabalhos de artistas que atuam em sete bairros de Salvador - Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

O Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC-BA), na Graça, recebeu neste sábado, 14, o concurso de grafite Pippo 's Arte de Rua. O evento premiou três artistas por trabalhos realizados nos bairros do Barbalho, Boca do Rio, Barros Reis, Pituba, São Tomé de Paripe, Stella Maris e Rio Vermelho, Os desenhos foram selecionados para exposição e avaliados pelos artistas Oliver Dórea e Marcos Costa, conhecido como Spray Cabuloso.

“É muito bom trazer essa arte legitimamente urbana, para um público que normalmente não frequenta esses espaços, que são considerados para um grupo específico de pessoas intelectuais, que tem condição financeira maior. E trazer essa arte para dentro do museu é muito significante”, afirma Oliver Dórea, artista plástico e curador da mostra.

Marcos Costa, o Spray Cabuloso, explicou que além da criatividade, alguns critérios foram avaliados para formar o pódio final da premiação e da mostra:

“Alguns pontos foram muito importantes para a seleção, como a originalidade, a criatividade, o equilíbrio entre a arte e a publicidade. A gente buscou pontuar os trabalhos a partir de critérios de originalidade, criatividade, técnica, do conceito em si de cada trabalho”, explicou o grafiteiro, que também atua como arte educador.

Quilombola

Morador do Quilombo Alto do Tororó, o cearense Ricardo Alves relatou a importância de mais uma premiação para a sua carreira. “Quando tive conhecimento do concurso pensei: é uma oportunidade de dar visibilidade à minha comunidade. Não é o meu primeiro prêmio, já ganhei alguns, já venho de uma carreira em que tive que me adaptar com o mercado, que vai mudando, e eu vou me adaptando. Surgiu essa oportunidade de fazer esse painel, onde eu mostrava a minha arte, mas também mostrava a marca do patrocinador. Então a gente conseguiu juntar essas duas vertentes”, explica.

O prêmio demonstrou grande capacidade de unir gerações de artistas. Além de Ricardo, Ninny Santos, 22 anos, sendo dois dedicados ao grafite, também foi premiada. “Estou muito feliz. E como o Marcos disse, todos nós somos vencedores, então só pelo fato de eu conseguir ser selecionada para esse projeto incrível, fiquei muito feliz”, contou a jovem, muito emocionada.

*Sob a orientação da jornalista Hilcélia Falcão