Granada, munições e drogas: material é apreendido no Bairro da Paz

Apreensão ocorreu na Rua do Sossego - Foto: Divulgação/ PMBA

Uma granada artesanal foi apreendida por policiais militares na Rua do Sossego, no Bairro da Paz, na tarde de quarta-feira, 8. Na ação, foram também foram encontradas munições, drogas, e outros materiais.

De acordo com a polícia, as equipes surpreenderam dois indivíduos em movimentação suspeita que, ao avistar a aproximação policial, dispararam contra as equipes enquanto fugiam. Os indivíduos foram acompanhados pela guarnição e entraram em uma edificação, por onde conseguiram fugir.

Durante a varredura no local, foram encontrados uma granada artesanal, 56 munições de diversos calibres, um saco e 237 pinos de cocaína, um tablete e 194 porções de maconha, 78 pedras de crack, roupas e objetos pessoais.