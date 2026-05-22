Greve acaba em Salvador: trânsito para e vias travam; confira locais

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A greve dos rodoviários em Salvador terminou oficialmente às 8h20 desta sexta-feira, 22, após a categoria aceitar um reajuste de 4,11% em assembleia. Embora a frota esteja retornando às ruas, a saída simultânea dos veículos das garagens causa um efeito "gargalo" no trânsito da capital.

O acordo e o retorno da frota

Após oito horas de paralisação que impactou milhares de soteropolitanos, o Sindicato dos Rodoviários decidiu pelo encerramento do movimento.

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Além do reajuste salarial, o acordo inclui melhorias em condições como o intervalo de café, isenção parcial no plano de saúde e a criação de um grupo de trabalho com a Semob para discutir as cartas horárias.

Os coletivos começaram a deixar as garagens por volta das 7h, mas a normalização total do sistema é gradual.

Confira abaixo as áreas que registram maior lentidão neste momento

Avenida ACM (Iguatemi): fluxo intenso devido ao reposicionamento das linhas troncais.

Via Expressa e Acesso ao Comércio: retenção elevada causada pela convergência de ônibus e tráfego de passeio.

Região de Nazaré: entorno do local da assembleia ainda sofre com reflexos na circulação.

Bonocô e Paralela: consideradas os termômetros da cidade, estas vias apresentam lentidão acima do habitual para o horário.

Dicas de mobilidade para o usuário

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) recomenda que os passageiros utilizem aplicativos de transporte ou o metrô para trajetos de longa distância enquanto a frota completa não atinge a velocidade de cruzeiro esperada.

A fiscalização da Transalvador informou que segue monitorando os corredores críticos para mitigar os impactos desse "efeito cascata".