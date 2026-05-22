SALVADOR
Encerrada greve dos rodoviários em Salvador
Decisão foi divulgada após acordo entre categoria e empresários
A greve dos rodoviários de Salvador foi encerrada na manhã desta sexta-feira, 22, após assembleia da categoria. Durante a reunião, os trabalhadores aprovaram por unanimidade a proposta reformulada após mediação no Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-5). Com a decisão, os ônibus começaram a retornar gradualmente à circulação na capital baiana.
De acordo com informações obtidas pelo portal Massa!, além do reajuste salarial de 4,11% e do aumento no ticket alimentação, também foram definidos ajustes nas condições de trabalho.
Entre os principais pontos do acordo, ficou estabelecido que as horas extras aos finais de semana passam a ser opcionais. Outro item tratado foi a mudança no sistema de telemetria, que agora contará com apenas um bip. Além disso, ficou definido que mulheres não serão mais obrigadas a realizar pernoites.
Confira pontos aprovados em assembleia:
- Reajuste salarial de 4,11%
- Reajuste de 4,11% no ticket alimentação
- Horas extras opcionais aos finais de semana
- Redução da telemetria para 1 BIP
- Mulheres fora do pernoite
- Criação de grupo de trabalho entre Integra, Sindicato e SEMOB para discutir as cartas horárias
- 10% de isenção no plano de saúde
- Implantação do ponto eletrônico em até 90 dias na OT-Trans
- Descanso para o café passa a ser de 30 minutos
Em entrevista ao portal A TARDE, o diretor de comunicação do Sindicato dos Rodoviários, Daniel Mota, afirmou que a greve foi finalizada com sucesso.
"Os rodoviários recebem aqui a proposta da inflação. Não foi a proposta dos nossos sonhos, porque seria um percentual acima da inflação pois infelizmente ver a inflação seca, mas junto com a inflação veio algumas questões que nós estamos reivindicando, que era o problema da telemetria, da multilinha, das condições de trabalho dos rodoviários"
Em nota, o Presidente do Sindicato, Helio Ferreira, comemorou a conquista da categoria. “É um grande avanço na redução da nossa jornada excessiva, na melhoria das condições de trabalho com a redução do BIP da telemetria e, principalmente, companheiros, na manutenção dos nossos direitos, conquistados com muita luta, sangue e suor.”
O que diz a Semob
A Secretaria de Mobilidade (Semob) informou que agentes de transporte e prepostos da Integra estão presentes nas garagens para acompanhar a liberação dos ônibus na manhã desta sexta-feira (22). Com o fim da greve, o retorno dos coletivos está ocorrendo de forma gradativa em Salvador.
Segundo a pasta, a Prefeitura de Salvador manteve contato com as partes envolvidas durante todo o processo de negociação, com o objetivo de contribuir para a construção de um acordo entre trabalhadores e empresas.
A Semob também destacou que, desde as primeiras horas do dia, foi acionado um plano de contingência com o Sistema de Transporte Especial Complementar (STEC), que atuou nos principais corredores da cidade para atender a população durante a paralisação.
Greve dos rodoviários
A mobilização havia sido confirmada na noite anterior, após uma sequência de reuniões e tentativas de mediação entre trabalhadores e empresários no Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA), que terminaram sem acordo. O impasse envolvia principalmente reajuste salarial, mudanças em benefícios e condições de trabalho, o que levou à aprovação da greve em assembleia.
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Apesar da determinação judicial que previa operação mínima de 60% da frota nos horários de pico e 40% nos demais períodos, o início da manhã foi marcado por falhas na circulação dos ônibus e registro de garagens fechadas. A Secretaria de Mobilidade (Semob) afirmou que não houve início de operação nas garagens até por volta das 6h30, apontando descumprimento da decisão judicial.
*Matéria em atualização