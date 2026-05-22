Semob pede sensibilidade de rodoviários e reconhece desafio: "Momento difícil"

O secretário de Mobilidade Urbana de Salvador (Semob), Pablo Souza, fez um apelo aos rodoviários nesta sexta-feira, 22, quando a capital baiana amanheceu sem ônibus, por conta da greve deflagrada pelos rodoviários. Em entrevista, Souza também reconheceu os desafios enfrentados pelo transporte.

"A gente tem a expectativa de que a assembleia possa ter a sensibilidade do momento difícil que vive as empresas de transporte, que vive o sistema de transporte em todo o país, que a gente consiga ter esse avanço com os trabalhadores. E às 11 horas está marcada uma audiência no Tribunal Regional do Trabalho, em que as partes vão levar o resultado dessa assembleia e vão poder discutir essa retomada que a gente espera que seja o mais breve possível", disse.

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Na ocasião, o Semob ainda detalhou o plano emergencial adotado pela Prefeitura para colaborar na dinâmica do transporte da capital baiana.

Com o descumprimento do plano de contingência, que previa 60% dos ônibus circulando nos horários de pico, a Semob mobilizou 180 ônibus do Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC), os amarelinhos.

"O STEC tem 180 unidades, como forma de mitigar, está atendendo os principais corredores de transporte, e a Prefeitura tem participado ao longo dos últimos dois meses de um diálogo constante com as partes. Recebemos no gabinete do prefeito os Sindicatos dos Rodoviários, temos tido diálogo inclusive com a presidência do Tribunal Regional do Trabalho", destacou Pablo Souza em entrevista à Rádio Sociedade.

Apelo

O titular da Semob ainda fez um apelo para que os rodoviários possam entrar em um acordo com os empresários do setor, encerrando o movimento de greve ainda nesta sexta, 22.

Logo após a entrevista, a greve foi suspensa pelo Sindicato dos Rodoviários.

"Vai ter uma assembleia para que os rodoviários possam avaliar uma proposta feita no final da noite, desta quinta-feira, e a gente tem expectativa de que possa ser aceita pela categoria, a proposta de exposição inflacionária [...] A gente volta a normalidade do atendimento na capital baiana", reforçou o secretário.