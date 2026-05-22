Greve dos rodoviários impacta comércio e ambulantes relatam prejuízo em Salvador

A greve dos rodoviários também tem afetado diretamente trabalhadores do comércio informal na manhã desta sexta-feira, 22, em Salvador. Com a frota reduzida de ônibus, os pontos e estações tiveram uma queda significativa no movimento, prejudicando os ambulantes.

Na região do Iguatemi e do BRT Hiper, vendedores ambulantes relatam queda nas vendas, aumento nos custos de deslocamento e ausência de circulação de ônibus nas primeiras horas do dia.

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É o que relata o vendedor de pãezinhos delícia Robson, que trabalha na Estação Rodoviária. Ele estima um prejuízo de R$ 300 por conta do fraco movimento.

“Rapaz, isso está quebrando as vendas. Está quebrando todo comerciante aí, todo ambulante. Tem que botar os ônibus para rodar, porque senão quebra as pernas da gente. A gente só vive disso aqui. Saio de casa às 4h, chego aqui às 5h, e quando chego não tem BRT, não tem ônibus, não tem nada. Aí acaba com a gente, né?”, desabafou.

Foto: Teo Mazzoni / Ag. A TARDE

“O ambulante que estava aí na rua vendendo, os trabalhadores... Todo mundo saindo, andando aí. Vieram mais de 50 comigo andando da outra estação para cá, às 4h e pouca da manhã. Olha para aí, meu irmão, como é que está? Eu preciso vender, eu preciso sustentar meu filho.”

Outro relato foi da comerciante Anatalícia, 66 anos, que também trabalha na região e afirmou ter enfrentado custos elevados para chegar ao ponto de venda. A comerciante Anatalícia, de 66 anos, precisou pagar R$ 40 de Uber para sair do Arenoso, onde mora, e chegar à Estação Rodoviária, na tentativa de vender seus salgados. No entanto, até o momento, a senhora só conseguiu arrecadar R$ 10 devido ao baixo movimento.

Foto: Teo Mazzoni / Ag. A TARDE

“Baixo, baixo [o movimento] e péssimo, porque se não melhorar vai ser um prejuízo grande que a gente vai tomar. A gente emprega aí R$ 500, R$ 600 e não tira nada. Aí fica difícil”, disparou.