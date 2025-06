Greve cancelada! Rodoviários aceitam acordo e suspendem paralisação

Categoria desistiu da greve - Foto: José Simões / Ag. A TARDE

O Sindicato dos Rodoviários da Bahia anunciou o cancelamento da greve de ônibus que estava prevista para começar à meia-noite desta quinta-feira, 29. A desistência da paralisação veio após após uma nova rodada de negociações mediada pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE).

O Portal A TARDE apurou que o desembargador Jéferson Muricy, do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), propôs fixar a norma coletiva homologada há um ano atrás. Entre as negociações, foi proposto um reajuste de 5.32% de salário dos trabalhadores e o ticket alimentação. Segundo o juiz, é o índice que retrata a inflação do período.

Além disso, o acordo também inclui:

- Contrato parcial será reduzido de 10% para 5%

- Permissão para permuta e licença sem remuneração consensual;

- Planos de saúde mantidos nos mesmos termos do acordo anterior;

- Trabalhadores não podem entrar de férias em sextas-feiras, sábados ou domingos.

"O principal ponto que a categoria estava preocupada era perder os direitos da conversão coletiva, como plano de saúde, o ticket nas férias, o domingo de folga e o maldito banco de horas, que era o sonho dos empresários que voltasse.", explica Hélio Ferreira, presidente do Sindirodoviários, ao Portal A TARDE.

Rodoviários em assembleia para decidir rumo da greve | Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

"Avançamos na questão de criar o estudo para discutir a situação da insalubridade das linhas, das multilinhas, dos tablets, dos ônibus para os motoristas cobradores fazerem as operações", continua Hélio.

O júri propôs se reunir em uma mediação coordenada pelo próprio tribunal, com a Prefeitura de Salvador e o Ministério Público da Bahia (MP-BA), para constituir um grupo de trabalho em mediação para tratar das questões isoladamente.

"Saímos de lá com o GT, o grupo de trabalho que irá discutir os banheiros femininos, a questão do celular para bater o ponto, da insalubridade e das multilinhas [...] Esse GT vai ser formado pelo Ministério Público do Trabalho, o TRT, as empresas, a Prefeitura de Salvador e nós, rodoviários", explica Fábio Primo, diretor do Sindirodoviários.



A proposta será redigida e levada para a assembleia do sindicato para votação nesta sexta-feira, 28.