Greve de rodoviários em Salvador se aproxima após novo desacordo

Caso não haja avanço nas negociações, a categoria poderá iniciar uma paralisação total do sistema - Foto: Luan Julião | Ag. A TARDE

A primeira reunião de mediação da Campanha Salarial 2025 dos rodoviários de Salvador terminou sem avanços nesta sexta-feira, 16. O encontro foi realizado na sede da Superintendência Regional do Trabalho na Bahia (SRT-BA) e contou com a presença da superintendente, Dra. Fátima Freire, além de representantes do Ministério Público do Trabalho da Bahia (MPBA), da comissão de negociação dos trabalhadores e do setor patronal.

Segundo o sindicato, a disposição para o diálogo permanece, mas há uma linha clara que não será ultrapassada. "Reforçamos que não abriremos mão de itens essenciais, como não retomada do banco de horas e a manutenção de todas as conquistas anteriores presentes em nossa convenção coletiva. Além do reajuste acima da inflação."

O Sindicato dos Rodoviários de Salvador decidiu, por unanimidade, decretar estado de greve. Duas assembleias foram realizadas nesta quinta-feira, 15, sendo uma pela manhã e outra à tarde. A decisão de estado de greve foi definida nas duas reuniões.

O estado de greve é quando uma categoria vai iniciar os preparativos para deflagrar uma greve. A decisão da categoria sinaliza que os trabalhadores estão em alerta e prontos para deflagrar uma greve caso as negociações não avancem

Uma nova reunião entre rodoviários e patrões está marcada para a próxima terça-feira, 20, novamente com mediação da SRT-BA e do Ministério Público. Caso não haja avanço nas negociações, a categoria poderá iniciar uma paralisação total do sistema de transporte público em Salvador.