Guarda Municipal fará curso gratuito de defesa pessoal para mulheres

- Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

A Coordenadoria de Ações de Prevenção à Violência da Guarda Civil Municipal (GCM) de Salvador está promovendo um curso gratuito de Defesa Pessoal para Mulheres, com aulas práticas ocorrerão nos dias 22, 24, 27 e 31 deste mês. O curso visa oferecer às participantes técnicas básicas de autodefesa, empoderamento feminino e conscientização sobre segurança nas ruas e dentro de casa. O curso será realizado em sua sede, localizada na Avenida General San Martin, Fazenda Grande do Retiro, sendo direcionado para mulheres a partir de 18 anos, sem limite de idade.

Em relação aos índices de violência, Salvador registrou uma redução de 46,3% nos casos de feminicídio até 20 de agosto de 2024, comparado ao mesmo período do ano anterior, contudo devido a nossa cultura machista que ainda não foi desconstruída, as mulheres continuam vulneráveis, explica Alessandra Santos Dias, responsável pelo curso. Com uma demanda alta de mulheres em busca da formação em defesa pessoal, as vagas para o mês de agosto estão esgotadas, porém serão abertas 40 vagas para duas turmas no mês de setembro.

Sidclei Silvio Carvalho dos Santos, Guarda Civil Municipal e instrutor do curso, destacou algumas das principais técnicas que serão ensinadas: “As participantes aprenderão técnicas como a saída de: estrangulamento, estupro, puxão de cabelo, mata-leão, abraço de todas as posições (lateral, frente e costa); defesa contra facadas e contra beijo forçado”, afirma. Não é necessário nenhum tipo de força ou habilidade prévia para poder executar as técnicas, pois são todas bem simples, qualquer pessoa consegue fazer.

O instrutor também compartilha algumas dicas práticas de defesa pessoal para o dia a dia:“Manter a atenção no entorno e perceber comportamentos suspeitos é crucial. Se tem alguém mal intencionado, se mexendo ou agindo de forma errática, suspeite porque a pessoa que vai cometer um crime dá sinais no movimento, no tipo de pergunta, na maneira de olhar, ela não fica de maneira natural. Em uma situação de ameaça, mantenha-se distante do agressor, numa postura defensiva com as mãos em frente ao rosto para bloquear tapas e socos, posição de fuga e evite ser encurralada”, orienta. Sobre a aplicação das técnicas, Sidclei relata um caso em que uma aluna que conseguiu se proteger usando a técnica de defesa contra beijo forçado durante o Carnaval.

As inscrições para o curso de Defesa Pessoal para Mulheres podem ser feitas pelo telefone (71) 99613-6086 ou e-mail [email protected]. Além do curso de defesa pessoal, a GCM está envolvida em outras iniciativas de proteção às mulheres em Salvador. “Participamos do Núcleo de Enfrentamento e Prevenção ao Feminicídio, que combate todo tipo de violência contra mulheres e promove a responsabilização dos agressores. Também mantemos a Guarda Maria da Penha, que apoia vítimas de violência doméstica e familiar”, explica Alessandra.

*Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre