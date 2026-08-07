Guia do avistamento de baleias em Salvador: onde ver, como funciona e o que esperar do passeio

Todos os anos, entre julho e outubro, milhares de baleias-jubarte deixam as águas geladas da Antártida e percorrem milhares de quilômetros até o litoral brasileiro para acasalar e dar à luz aos filhotes. Nesse período, Salvador se transforma em um dos melhores lugares do país para observar esses gigantes dos mares, seja em passeios de barco ou até mesmo da orla.

A temporada de avistamento foi lançada oficialmente nesta quinta-feira, 6, pela Prefeitura de Salvador, que aposta na atividade para fortalecer o turismo de natureza na capital. Para entender como funciona a experiência, o portal A TARDE embarcou em um passeio e conversou com especialistas.

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Por que as baleias escolhem Salvador?

Segundo a secretária especial do Mar (Semar), Duda Lomanto, as características naturais da região favorecem a reprodução da espécie. É justamente por encontrar águas mais quentes e tranquilas que as jubartes deixam a Antártida e migram para o litoral baiano todos os anos.

"A Baía de Todos os Santos é a segunda maior baía do mundo e a temperatura da água é justamente a que elas escolhem para vir procriar. Então, esse é um momento muito sagrado que a natureza nos deu."

Foto: Victoria Isabel/Ag. A Tarde

Quando acontece a temporada?

A temporada ocorre entre julho e outubro, período em que as baleias chegam ao litoral brasileiro para reprodução e nascimento dos filhotes. Embora possam ser vistas durante toda a temporada, agosto e setembro costumam concentrar o maior número de animais.

Foto: Jefferson Peixoto / Secom PMS

Onde é possível ver as baleias em Salvador?

Há duas formas principais de acompanhar a passagem das jubartes.

Em alto-mar

Os passeios embarcados duram entre duas e quatro horas e são realizados por diferentes empresas de turismo náutico. Adultos e crianças podem participar da experiência.

Em terra

Quem prefere não embarcar também pode observar as baleias no Museu Náutico da Bahia, no Farol da Barra, onde durante a temporada háum Ponto Fixo de Observação, onde moradores e turistas podem utilizar binóculos gratuitamente para acompanhar os animais e o trabalho dos pesquisadores.

O espaço também abriga a exposição "Salvador das Baleias", que conta a história da relação da cidade com as jubartes, desde o período da caça até as atuais ações de conservação.

Foto: Jefferson Peixoto / Secom PMS

É garantido ver baleias?

Apesar das altas chances de avistamento, não existe horário, rota ou local exato onde elas irão aparecer. Segundo o coordenador do Projeto Baleia Jubarte, Gustavo Rodamlans, os pesquisadores monitoram diariamente os animais a partir do Farol da Barra e orientam as embarcações durante os passeios.

"A gente fala que vai procurar as baleias, não que vai ver o animal. Se a gente ver, ótimo. Mas existe a possibilidade de não encontrar."

Mesmo assim, as estatísticas são animadoras. Segundo o pesquisador, a Bahia registra um dos maiores índices de avistamento do país. "Teve ano de 100%. No ano passado foi de 92% e este ano, até agora, vimos baleias em todas as saídas."

Foto: Victoria Isabel/Ag. A Tarde

Como funciona o passeio?

O especialista explica que antes da saída, pesquisadores acompanham o monitoramento realizado no Farol da Barra e informam às embarcações onde houve os últimos registros. Mesmo assim, os barcos navegam em busca dos animais, já que eles mudam constantemente de posição e cada saída acaba sendo única.

Quais são as regras de observação?

Para proteger as jubartes, o Brasil possui uma legislação específica para o turismo de observação.

Entre as principais regras estão:

distância mínima de 100 metros dos animais;

redução da velocidade da embarcação durante a aproximação;

motor em ponto morto (neutro);

permanência máxima de 30 minutos com o mesmo grupo de baleias;

no máximo duas embarcações observando o mesmo grupo simultaneamente.

Segundo Rodamlans, muitas vezes são as próprias baleias que decidem se aproximar.

"Se a baleia se aproximar do barco, tudo bem. O que não pode é o barco perseguir o animal."



Foto: Fotos: Jefferson Peixoto / Secom PMS

As baleias oferecem perigo?

De acordo com o coordenador, as jubartes são animais tranquilos e os passeios seguem protocolos de segurança tanto para os passageiros quanto para os animais.

Dicas para aproveitar melhor o passeio

Faça um café da manhã (desjejum) leve antes do embarque;

Use roupas leves e confortáveis;

Leve protetor solar, boné ou chapéu, óculos de sol e água;

Caso haja recomendação médica, tome um antiemético para enjoo, como Dramin B6 ou Meclin, antes do passeio.

Quanto custa?

Os passeios de observação de baleias em Salvador custam em torno de R$ 380 por pessoa. O valor pode variar conforme a empresa, a embarcação e os serviços incluídos.

Quais empresas fazem o passeio?

Atualmente, o Projeto Baleia Jubarte possui duas operadoras parceiras em Salvador, que levam pesquisadores a bordo durante as saídas. Segundo o coordenador do projeto, Gustavo Rodamlans, a parceria permite que as equipes realizem pesquisas e orientem os turistas sobre as regras de observação responsável.

"Em Salvador, o Projeto Baleia Jubarte tem duas operadoras parceiras, que são a Shark Dive e a Apolonio Turismo. Toda vez que saem, elas levam a nossa equipe, porque é uma oportunidade de desenvolver a pesquisa e também de passar para os turistas as regras de avistamento, explicar por que o barco não vai se aproximar tanto do animal."

As operadoras parceiras são:

Shark Dive Operadora

Local: Terminal Náutico da Bahia (Comércio)

Telefone: (71) 99274-7781

Instagram: @sharkdiveoperadora

Apolonio Turismo

Local: Terminal Turístico Náutico da Bahia (Comércio)

Telefone: (71) 99131-8940

Instagram: @apolonio.turismo

Por que as baleias são importantes para o planeta?

Além do espetáculo proporcionado durante a temporada, as jubartes desempenham um papel importante no equilíbrio ambiental.

Segundo o secretário municipal de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-estar e Proteção Animal (Secis), Ivan Euler, elas ajudam no combate às mudanças climáticas ao armazenarem carbono durante a vida.

"Existe um cálculo que diz que uma baleia corresponde a 30 mil árvores. A baleia absorve dióxido de carbono durante o crescimento e, quando morre, afunda levando esse carbono para o fundo do oceano."

Foto: Victoria Isabel/Ag. A Tarde

Ele explica ainda que as baleias contribuem para o crescimento do fitoplâncton, organismos responsáveis por grande parte da produção de oxigênio do planeta.

"As fezes das baleias ajudam a proliferar as algas. Cerca de 50% do oxigênio que respiramos vem dos oceanos."