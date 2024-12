Homem baleado em academia no bairro do Trobogy segue hospitalizado

Academia no Trobogy foi evacuada pelos frequentadores após discussão que culminou em tiro - Foto: Ilustrativa | Reprodução | Google Street View

A discussão por causa do uso de um halter pode ter sido a causa do tiro que atingiu um homem dentro de uma academia em Salvador, neste sábado, 23, provocando pânico nos outros frequentadores.

A vítima foi baleada no joelho e um vídeo mostra o momento em que outros alunos do estabelecimento pularam o portão para fugir do local. O suspeito fugiu.

Segundo testemunhas, vítima e atirador discutiram por causa de um halter, quando o atirador foi até o estacionamento e voltou com a arma, efetuando o disparo. A informação não foi confirmada pela Polícia Militar.

O baleado tem 48 anos, foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e segue hospitalizado.