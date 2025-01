Homem é morto a tiros durante festa de Réveillon em Salvador

Homens foram baleados na Praça Moema Medrado, em São Tomé de Paripe - Foto: Foto: Reprodução / Google Street View

Um festa em comemoração ao Ano Novo terminou em confusão e tragédia nas imediações da Praça Moema Medrado, em São Tomé de Paripe. Na madrugada desta quarta-feira, 1º, um homem morreu e outro ficou ferido após serem baleados.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima falecida foi identificada como Roberval Acácio da Silva, de 40 anos. Ele e o amigo, Silvio Ricardo Lírio, de 43 anos, foram socorridos para o Hospital do Subúrbio, mas Roberval não resistiu aos ferimentos. Silvio permanece hospitalizado.

Em depoimentos para as autoridades, testemunhas relataram que Roberval e o amigo estavam curtindo a festa do Réveillon quando houve um desentendimento com um homem desconhecido. Durante a briga, o suspeito puxou uma arma, baleou os dois amigos e fugiu do local.

Até o momento, o atirador não foi encontrado. O caso está sob investigações da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).