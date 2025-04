Homem é morto após reagir a ameaças de morte contra esposa e filha

Igor foi morto após se desentender com assassino - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Defender um vizinho com deficiência. Segundo a operadora de caixa Laila de Jesus, 25 anos, isso foi o que motivou a desavença entre seu irmão, Igor de Jesus Dias, 26 anos, e Matheus Oliveira dos Santos, o China, na segunda-feira, 7. Contudo, o que de fato resultou na morte de Igor, na quinta-feira, 10, foi o fato dele ter agredido China, após o homem ameaçar de morte sua filha e sua esposa. China jurou Igor de morte.

"Tudo começou na segunda-feira. Meu irmão ficou sabendo que o irmão dele [China] tinha batido em um rapaz que tem deficiência. Igor foi e disse: 'Se eu estivesse aqui [na rua], não deixava'. Ele [China] ia passando e perguntou ao meu irmão. 'O que é que você quer? Não se meta, sou frio e calculista'. Depois eles brigaram de novo e ele [China] disse: 'Eu sei onde sua mulher e sua filha ficam. Meu irmão se desperou e agrediu ele", contou Laila.

Igor foi baleado duas vezes por China, no início da tarde da quinta-feira, enquanto jogava vídeo game com amigos, na Rua Dom Lucas, em Castelo Branco, e morreu no Hospital Eládio Lassére. "Estava em casa, na hora, ouvi quatro tiros. Sabia que tinha sido meu irmão. Quando cheguei no portão, vi ele descendo correndo com a arma", lembrou a mulher.

China e o irmão, que não teve o nome revelado, foram presos na própria quinta-feira, horas após cometer o crime. Eles foram localizados por investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Rodoviária de Salvador, quando tentavam fugir para Ilhéus, cidade do sul da Bahia. "Fiquei sabendo que o irmão vai ser solto. Ele não estava na hora, mas disse onde meu irmão estava. Foi um crime premeditado", afirmou Laila.

Conforme a assessoria de comunicação da Polícia Civil, China alegou ter matado a vítima após sofrer ameaças e agressões. O irmão negou participação no crime, no entanto "foi reconhecido por testemunhas como partícipe da ação criminosa, inclusive no suporte à localização de Igor", diz a nota.

Avisos e medos

"A mãe dele [China] procurou minha cunhada, na quarta-feira, 9, e pediu para meu irmão ir embora. Ela disse: 'Meu filho é canibal, ele é miserável. Nem eu falo com ele. É o terceiro lugar que tenho que me mudar por causa dele'", detalhou Laila, o que ouviu da mulher de Igor.

Segundo ela, Igor estava com medo de ser agredido por China e, desde o desentendimento, passou a andar na rua com um pedaço de madeira. "A gente está com medo, ele tem envolvimento. Ele mora aqui há pouco tempo, uns 4 a 5 meses. Dizem que veio de outro lugar foragido, porque tinha matado outra pessoa. Estão dizendo que ele saiu de Ilhés e veio para cá porque matou um homem lá", contou.

Após o crime contra Igor, a casa da mãe de China foi incediada por moradores do bairro. A mulher foi embora com a filha. "Eu não estava aqui. Se eu estivesse lá, não deixava fazer isso. Ela [mãe de China] não tem culpa, ela é mãe", finalizou Laila.

Planos futuros

Entre lágrimas, Laila revelou que o irmão estava cheios de planos, incluive, já estava planejando fazer o aniversário da filha, uma bebê que completará um ano, no próximo dia 21 de abril. Igor tinha acabado de perder o emprego em uma empresa tercerizada ligada à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) e estava cumprindo aviso prévio.

"Meu irmão estava cheio de planos, queria tirar a habilitação dele, fazer o aniversário da filha. Disse que ia pegar o dinheiro da rescisão dia 10 para começar a comprar as coisas para o aniversário da filha, os salgados. Mas não deu tempo", lamentou ela.

O corpo dele será sepultado neste sábado, 12, no Cemitério Municipal de Pirajá, em Pirajá, às 13h30.