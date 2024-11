Homem é preso após fazer família refém no Nordeste de Amaralina

Homem tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio - Foto: Divulgação

Um homem identificado como Alex de Oliveira Santos, de 26 anos, de vulgo “Arráia”, foi preso após fazer sua própria família refém em uma casa, no bairro da Santa Cruz, durante a Operação Rota Segura, deflagrada pela Polícia Militar nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 31.

O homem tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio. Com ele, foram encontradas pistola, granada, munições e drogas. Após diálogo com as forças policiais, o suspeito se entregou e liberou as vítimas. O policiamento foi reforçado na região.

Homem tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Operação

Na manhã desta quinta-feira, equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, da Secretaria da Segurança Pública (PM e PC) e da Polícia Federal deflagraram nas primeiras horas a Operação Rota Segura.

A ação integrada tem como objetivo desarticular facção envolvida com formação de bondes, tráficos de drogas e armas, ataques a viaturas, corrupção de menores, roubos, lavagem de dinheiro, entre outros crimes.