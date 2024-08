Homem é preso suspeito de furtar fios em Salvador

- Foto: Divulgação / Polícia Militar

Um homem suspeito de furtar fios na Rua Silveira Martins, no bairro do Cabula, em Salvador, foi preso em flagrante na noite de sábado, 11.

Segundo informações da Polícia Militar, agentes do Batalhão de Polícia de Pronto Emprego Operacional (BPEO) realizavam uma operação de combate aos crimes violentos contra o patrimônio e, durante as rondas, avistaram o homem furtando cabos de telefonia nas proximidades de um centro comercial. Na abordagem, foram encontrados com ele uma faca de serra e os fios roubados.

O suspeito e o material apreendido foram levados para a Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.