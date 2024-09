Homem invade igreja em Salvador e furta objetos de ouro

Paróquia Nossa Senhora da Conceição fica localizada no bairro do Tororó - Foto: Divulgação

Vários itens sagrados e valiosos foram furtados da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, localizada no bairro do Tororó, em Salvador, na quarta-feira (4). A igreja foi invadida durante a madrugada, quando alguns objetos de tecnologia e outros banhados a ouro foram subtraídos do local.

Segundo a administração da paróquia, o ladrão conseguiu levar:

- uma mesa de som com 8 canais;

- caixas de som que pertenciam ao conjunto de sonorização;

- cinco microfones;

- um ventilador de pé;

- dois cálices de prata;

- dois cálices banhados a ouro;

- quatro castiçais de ouro;

- um ostensório banhado a ouro.

O ostensório foi apontado como um objeto sagrado, sendo um dos mais importantes da paróquia.

A suspeita é que o acusado tenha entrado na igreja na noite de terça (3) e se escondido para conseguir realizar o furto em horário no qual não fosse facilmente flagrado. O suspeito saiu pela porta da frente, que não apresentava sinais de arrombamento.

O furto é investigado pela 2ª Delegacia Territorial (DT/Barris). Devido ao número de objetos levados e seus respectivos tamanhos, a polícia trabalha a hipótese de haver outros envolvidos na ação.