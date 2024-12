Homem mata irmão a golpes de faca em Massaranduba

Vítima foi levada para o Hospital Geral do Estado mas não resistiu aos ferimentos - Foto: Reprodução

Um homem suspeito de matar o próprio irmão com golpes de faca foi preso em flagrante no sábado, 23. Rozemberg dos Santos Silva, de 39 anos, foi atacado pelo irmão, de 48, no bairro Massaranduba, em Salvador. A Polícia Civil investiga o caso e ainda não se sabe o que provocou o desentendimento entre os irmãos.

Rozemberg foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e encaminhou o homem para o Hospital Geral do Estado mas, ele não resistiu aos ferimentos.

Os militares realizaram buscas e efetuaram a prisão do suspeito pouco depois do crime. Ele não teve nome divulgado. O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios. O suspeito está à disposição do Poder Judiciário e aguarda audiência de custódia.