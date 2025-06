Homem tem carro roubado ao estacionar em bairro nobre de Salvador; assista vídeo

Após a ação, o suspeito foge no carro da vítima - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um homem teve o carro e o celular roubados na noite desta quinta-feira, 22, no bairro do Costa Azul, em Salvador. O crime aconteceu na Rua Monsenhor Gaspar Sadoc e foi flagrado por uma câmera de segurança da região.

As imagens mostram o momento em que a vítima estacionava o veículo quando um homem armado desce de um carro branco e o aborda. Após a ação, o suspeito foge no carro da vítima enquanto o homem corre no sentido oposto, em busca de ajuda.

Polícia se pronuncia sobre o caso

Procurada pelo Portal A TARDE, a Polícia Militar informou, por meio da 39ª Companhia Independente da PM (CIPM), responsável pela área, que não foi acionada no momento do crime.

Já a Polícia Civil confirmou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV). Em nota, a corporação informou que "diligências estão sendo realizadas para identificar o autor do crime". As investigações seguem em andamento.

Notas na íntegra

Polícia Militar

A 39ª CIPM não foi acionada.

Polícia Civil

A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) investiga o roubo de um automóvel, ocorrido na noite de quinta-feira (22), no bairro do Costal Azul. Segundo informações preliminares, a vítima estava seu veículo, quando foi abordado por um homem armado, que o roubou. Diligências estão sendo realizadas pela unidade para apurar a identidade do suspeito.