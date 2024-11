Hospital Roberto Santos lança campanha "Novembrinho Azul"

Versão pediátrica da campanha busca alertar sobre a importância de cuidados precoces com a saúde das crianças - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

A equipe de urologia pediátrica do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) lançou ontem, dia 5, a campanha “Novembrinho Azul” com um enfoque pioneiro na Bahia, inspirado no conhecido movimento Novembro Azul. A iniciativa, dedicada à conscientização sobre a saúde masculina, agora se expande para incluir crianças, com o objetivo de alertar os pais sobre o diagnóstico precoce de condições que, tratadas ainda na infância, podem assegurar uma vida mais saudável aos jovens.

De acordo com o médico Emanoel Nascimento, da equipe de urologia pediátrica do HGRS, a iniciativa foi criada para incentivar o acompanhamento médico infantil em urologia e a importância de identificar, ainda cedo, condições como fimose, criptorquidia (testículo não descido), enurese noturna (xixi na cama), entre outras. "A gente quer focar em temas como fimose, criptorquidia e até a vacinação contra HPV, que deve ser feita antes da vida sexual para evitar infecções futuras", explicou Nascimento.

Dados nacionais apontam que entre 2019 e 2024 foram realizadas 46.534 cirurgias de orquidopexia (procedimento para corrigir testículos não descidos) no Brasil, uma condição que, se não tratada, aumenta o risco de câncer testicular e infertilidade. Muitas dessas cirurgias foram feitas tardiamente, o que eleva o risco de complicações. O HGRS, através do “Novembrinho Azul”, espera reverter esse cenário, no atendimento precoce.

A campanha “Novembrinho Azul” pretende ampliar o número de atendimentos do ambulatório de urologia pediátrica, que recebe semanalmente cerca de 15 crianças para consultas. A capacidade foi ampliada para mais 10 atendimentos por semana. “Estamos com uma equipe ampliada para garantir que as famílias tenham acesso a informações e orientações de qualidade”, comenta o urologista.

Felipe, de apenas dois anos, é um dos pacientes que recebe acompanhamento contínuo no Hospital Geral Roberto Santos devido a uma condição de nefrose. Seu pai, o motorista Flávio Paes, explica a importância do suporte do hospital. “ A cada consulta, temos a tranquilidade de ver que tudo está sendo monitorado desde o nascimento. (...) O acompanhamento regular é fundamental para monitorar a questão da dilatação dos rins e garantir que tudo esteja correndo bem”.

Romper preconceitos

“Os homens ainda têm muito preconceito em ir ao médico, mas decidi levar meu filho para que ele cresça com a mentalidade de que cuidar da saúde é essencial. Sabemos que muitos homens não se preocupam com isso, e isso leva a consequências sérias na vida adulta”, comentou Flávio.

O urologista Nascimento explica que a equipe do hospital tem trabalhado em parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia sobre a importância da saúde urológica pediátrica. “Com o acompanhamento, evitamos complicações como infecções urinárias recorrentes e promovemos um desenvolvimento saudável”, explica.

Durante todo o mês de novembro, os pais e responsáveis que visitarem a área pediátrica do hospital receberão orientações específicas sobre os cuidados que devem ser tomados desde a infância.

Marcos importantes

Pais que têm dúvidas sobre a saúde dos filhos podem participar das consultas semanais e procurar orientação da equipe de urologia pediátrica. Segundo Emanoel Nascimento, os marcos importantes são os três anos de idade, quando a fimose fisiológica já deve ter sido resolvida, e os cinco anos, quando se espera o controle do xixi à noite. A vacinação contra o HPV é recomendada a partir dos nove anos.

Com a campanha “Novembrinho Azul”, o HGRS espera que os pais se sintam encorajados a buscar apoio médico, como enfatiza Flávio Paes. “É essencial que os pais cuidem dos seus filhos desde cedo, porque quanto antes procurarem ajuda, maiores são as chances de um tratamento eficaz e de evitar problemas futuros”

O “Novembrinho Azul” busca fazer da Bahia uma referência no cuidado com a saúde urológica pediátrica.

*Sob a supervisão da editora Isabel Villela