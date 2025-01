Hotel Fasano expõe fotos históricas de A TARDE

Hotel Fasano Salvador inaugurado em dezembro 2018 - Foto: Xico Diniz / Divulgação

Em celebração aos seis anos de funcionamento no “coração” do Centro Antigo de Salvador, o Hotel Fasano está realizando uma mostra fotográfica que resgata a memória da Bahia e do prédio que abrigou o jornal A TARDE por 45 anos. Neste sentido, durante este mês de dezembro, o hotel realiza o projeto Fasano Salvador Convida, exibindo uma exposição de fotos, em parceria com o Grupo A TARDE e o Grupo Prima.

A iniciativa faz parte das comemorações de seis anos de operação do Hotel Fasano Salvador, inaugurado no mês de dezembro de 2018. A iniciativa celebra o legado e a memória da cidade, oferecendo aos soteropolitanos, hóspedes e visitantes do restaurante Gero uma experiência autêntica de conexão com a história local.

A curadoria para seleção das imagens expostas foi realizada no acervo do Centro de Documentação do Grupo A TARDE (Cedoc A TARDE), e as fotografias selecionadas retratam a Bahia antiga, incluindo ícones da cidade como a praça Castro Alves, rua Chile e o Elevador Lacerda, entre outros.

Suntuoso

A exposição também inclui registros do interior do suntuoso edifício, inaugurado no ano de 1930, e que por cerca de 45 anos foi a sede do jornal, uma referência arquitetônica e histórica da cidade. A exposição marca o início das celebrações pelos 95 anos do prédio, que será comemorado em 2025, destacando o respeitoso processo de restauração conduzido pelo arquiteto Isay Weinfeld e a preservação de elementos originais e marcantes no estilo Art Déco.

Idealizado pelo Grupo Fasano, o projeto Fasano Salvador Convida tem como objetivo destacar formas de arte que representem a cultura e a história da Bahia. A exposição pode ser visitada no lobby do Hotel Fasano Salvador, de segunda a domingo, das 8h às 21h.