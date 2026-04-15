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SALVADOR

Hub Salvador abre inscrições para programa de aceleração de startups

O ciclo foca no desenvolvimento e consolidação de mercado das empresas selecionadas

Redação
Por Redação

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Imagem ilustrativa da imagem Hub Salvador abre inscrições para programa de aceleração de startups
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O Hub Salvador iniciou as inscrições para a quarta edição do Flow, seu programa de aceleração para startups. O projeto, gerido pelo Centro de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Cepedi) e vinculado à Prefeitura de Salvador, visa impulsionar negócios inovadores na capital baiana. Os interessados devem submeter propostas e documentação através do site oficial do Hub até o dia 10 de maio.

O ciclo é executado pela GetIN Aceleradora e foca no desenvolvimento e consolidação de mercado das empresas selecionadas. Entre os principais benefícios oferecidos estão o acesso à estrutura física do Hub Salvador, mentorias exclusivas com investidores e grandes corporações, além de conteúdos especializados e networking estratégico com fundos de investimento.

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De acordo com a Coordenadora Executiva do equipamento, Fernanda Moraes, o programa é voltado para empreendimentos inovadores, preferencialmente de base tecnológica, com sede em Salvador e Região Metropolitana. Para participar, as empresas devem possuir CNPJ ativo, estar em nível de maturidade a partir de validação e apresentar receita anual de até R$ 16 milhões.

Mariana Reis, mentora do ciclo e representante do Garagem Open Source, ressalta que o programa atua como um catalisador para os negócios. Segundo ela, o Flow permite que as empresas alcancem em poucos meses marcos de crescimento que levariam anos para serem conquistados de forma solitária, garantindo mais maturidade e segurança para o empreendedor.

O processo seletivo prioriza propostas que contemplem critérios de sustentabilidade, inclusão socioeconômica e práticas de ESG (Ambiental, Social e Governança). O edital abrange diversas áreas de atuação, como Educação, Finanças, Saúde, Logística, Economia Azul, Turismo e Games, desde que os produtos ou serviços possuam potencial de propriedade intelectual.

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Tags:

aceleração de startups HUB SALVADOR Inovação tecnológica mentorias para empreendedores propostas de negócios sustentabilidade e ESG

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