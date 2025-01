Igreja do Bonfim terá 13 missas na primeira sexta-feira do ano

Renato Jambeiro agradeceu e pediu proteção para 2025 - Foto: Clara Pessoa/ Ag. A TARDE

As grades da Igreja do Bonfim, em Salvador, ganharam mais cor entre a última quarta-feira e ontem, com as novas fitinhas que foram amarradas nos primeiros dias de 2025. Na sexta-feira, 3, quando é realizada a tradicional “Sexta-feira da Proteção”, a previsão é que centenas de fiéis, religiosos e devotos compareçam à Basílica.

Muitos deles aproveitaram esta quinta-feira, 2, para agradecer pelas graças alcançadas em 2024, e renovar os pedidos para o ano que se inicia.

Rosângela Santos teve um bom motivo. "Vim trazer minha filha e agradecer por uma cirurgia que ela fez e deu tudo certo. Antes dela se internar, eu pedi ao Senhor do Bonfim para que tomasse a frente, e hoje, viemos agradecer porque cremos que ele intercedeu", disse.

Programação

Em celebração a Sexta-feira da Proteção, serão realizadas 13 missas na Colina Sagrada, desde as 5h até 18hs Além dos três pedidos, ao amarrar a fitinha, alguns fiéis optam por fazer as preces em anotações, que depositam em caixas dispostas na praça do Senhor do Bonfim.

Parte das celebrações terão transmissão ao vivo nas redes sociais da Basílica Santuário: Instagram (@bonfimsantuario), Facebok (Basílica Santuário do Senhor do Bonfim) e YouTube (@SenhordoBonfimSalvador).

Devoção renovada

Renato Jambeiro. Natural de Salvador, mas atualmente morando em Brasília (DF), colocou a Igreja do Bonfim como prioridade no seu roteiro de locais para visitar na capital baiana. "Vim aqui agradecer pelo ano de 2024 que, graças a Deus, foi de saúde e tranquilidade para mim e para meus familiares. Ao mesmo tempo, venho pedir proteção para 2025 e, claro, levar comigo essa energia de fé e tradição que a Basílica e a Bahia têm", declarou.

Elida Gomes mora em Feira de Santana e, hoje, foi a primeira vez que ela esteve na Igreja do Bonfim. Acompanhada da irmã Silvia Gomes, que veio de outro estado a passeio. "Eu estou turistando. Moro na Bahia há mais de 30 anos, mas eu nunca tinha vindo aqui na igreja do Bonfim. Vim com a minha irmã", afirmou.