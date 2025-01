Incêndio assusta moradores em cartão-postal na Chapada Diamantina

Vegetação seca favorece chamas, que levam fumaça sobre as moradias da cidade; fogo começou 1º de janeiro - Foto: Michael Santos/ Divulgação

Um incêndio de grandes proporções assusta os moradores de Piatã, na Chapada Diamantina, atingindo a Serra de Santana, no entorno da cidade. Ontem, os trabalhos de combate receberam reforço da Operação Florestal Bahia 2024/2025, com o emprego de mais profissionais, aeronaves e veículos de apoio.

Os moradores não sabem dizer como o fogo teve início, mas dizem ter sido 1º de janeiro, na região do Serrão (uma parte mais baixa da serra). Guias e brigadistas voluntários foram os primeiros a chegar para combater as chamas.

“No entanto, os ventos fortes e a presença de vegetação nativa altamente inflamável, como o candombá, dificultaram significativamente o controle do fogo”, afirmou o guia do lugar e brigadista voluntário, Wendell Junior.

Ele acrescentou que os nativos estão preparados para agir na linha de frente nestas situações mas que, na quinta-feira, a faixa de fogo se espalhou por muitos quilômetros nas encostas da serra, preocupando a população. Fatores climáticos e muita vegetação ressequida fortaleceram as chamas e levaram a fumaça sobre as moradias da cidade.

Segundo a professora Vanusia Santos, na quinta-feira durante o dia e à noite a cidade foi tomada por essa fumaça, prejudicando a respiração e a visibilidade. Ontem, de acordo com a moradora de Piatã, a situação já estava melhorando. Ela pontuou que a chegada dos reforços em pessoal, com helicóptero e uso de dois aviões para atingir com mais eficiência e rapidez lugares de difícil acesso por terra, trouxe alívio entre os piatãenses.

Vanusia se refere aos prepostos do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) – especializados nas situações mais adversas –, com a Operação Florestal. Ainda segundo ela, os agentes chegaram e imediatamente começaram a atuar.

Patrimônio protegido

Disse ainda que a Serra de Santana é um patrimônio municipal protegido por lei. Entre outras, uma das trilhas leva ao topo do conjunto montanhoso, um cartão-postal onde tem uma capelinha centenária dedicada à Nossa Senhora Santana.

“Na Semana Santa os católicos sobem até o alto”, disse, acrescentando que “a vista da paisagem é maravilhosa, especialmente no nascer e pôr do sol”, destacou.

Para ela, além da preocupação ambiental, os moradores têm ainda uma ligação afetiva com as serras que circundam a localidade, e sofrem com os incêndios. Depois de combater as chamas que seguiam depressa para um lugar com diversas residências e controlando a situação neste local, o trabalho foi concentrado ontem nas encostas da serra atingida, com a utilização de dois aviões modelos air tractor e helicóptero para agilizar o processo.

Um Posto de Comando Integrado está em funcionamento no aeródromo de Piatã, facilitando o controle das operações por ar e o monitoramento das demais equipes. Participam das ações, além do CBMBA, as equipes da prefeitura local e brigadistas voluntários.