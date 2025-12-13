Menu
SALVADOR
SALVADOR

Incêndio atinge apartamento de luxo em Ondina

Fogo começou no 4º andar de um edifício de luxo

Redação | Portal Massa!

Por Redação | Portal Massa!

13/12/2025 - 22:46 h
Incêndio
Incêndio -

Um incêndio atingiu um apartamento no 4º andar de um edifício, em frente às Gordinhas de Ondina, um dos cartões-postais de Salvador, neste sábado, 13.

O caso aconteceu no The Plaza Residence, localizado na Avenida Milton Santos. Segundo informações iniciais, o fogo teria começado por volta das 17h55 e se espalhou rapidamente pelo imóvel, provocando muita fumaça.

Equipes de emergência foram acionadas e conseguiram controlar as chamas. Até o momento, não houve registro de feridos graves. Três moradores receberam atendimento do SAMU e foram encaminhados para uma unidade de saúde.

Veja o momento

