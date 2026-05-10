Incêndio atinge apartamento e assusta moradores em bairro de Salvador

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Até o momento, não há informações sobre feridos e o que causou o icêndio - Foto: Reprodução Redes Sociais

Moradores do Condomínio Residencial Gabriela, na Rua Frederico Costa, no bairro de Boa Vista de Brotas, em Salvador, viveram momentos de tensão na noite deste domingo, 10, após um incêndio atingir um dos apartamentos do edifício.

O fogo se espalhou rapidamente pela unidade e obrigou a evacuação do prédio por medida de segurança. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a intensidade das chamas consumindo o imóvel.

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Apesar do susto e da movimentação de moradores deixando o local às pressas, não há registro de feridos, até o momento.

A origem do incêndio ainda é desconhecida. O A TARDE entrou em contato com a assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, mas não obteve retorno até a publicação.

O caso segue em apuração e novas informações devem ser divulgadas assim que houver atualização oficial das autoridades.