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SALVADOR

Incêndio atinge apartamento em condomínio no Bosque das Bromélias

Chamas tiveram início nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, 14

Victoria Isabel
Por

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Bosque das Bromélias
Bosque das Bromélias -

Um incêndio atingiu um apartamento no bairro do Bosque das Bromélias, em Salvador, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, 14. De acordo com informações preliminares, as chamas começaram por volta das 6h40 e provocaram correria entre os moradores.

De acordo com informações iniciais, o fogo foi parcialmente contido pelos próprios moradores antes da chegada do Corpo de Bombeiros. As equipes foram acionadas e iniciaram o combate às chamas, conseguindo controlar a situação.

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A área foi isolada para garantir a segurança dos moradores e facilitar o trabalho das equipes de emergência. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio. As informações são da TV Bahia.

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A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros para informações oficiais sobre o ocorrido, mas não obteve resposta até a publicação da Matéria.


Matéria em atualização*

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Tags:

corpo de bombeiros Incêndio Salvador

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