Incêndio destrói quatro veículos no bairro do Cabula em Salvador

Quatro veículos pegaram fogo na madrugada desta terça-feira, 29, na localidade de Vila Dois Irmãos, na Estrada das Barreiras, no bairro do Cabula, em Salvador. Segundo informações preliminares, os carros estavam estacionados em frente a uma oficina. A causa do incêndio ainda é desconhecida.

De acordo com informações da Tv Bahia, ninguém ficou ferido no incidente. Segundo moradores, os bombeiros foram acionados e conteram as chamas cerca de meia hora depois de chegarem ao local. Os veículos ficaram completamente destruídos.

A equipe de reportagem do A Tarde entrou em contato com o Corpo de bombeiros e aguarda informações sobre o ocorrido.