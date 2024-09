Influencers presos chegam para audiência de custódia em Salvador; assista vídeo

Os influenciadores Nanan Premiações e Ramhon Dias foram presos na quinta-feira - Foto: Shirley Stoleze | Ag. A TARDE

Os influencers capturados durante a Operação 'Falsas Promessas' na quinta-feira (5) já estão presentes no Fórum Criminal de Sussuarana, em Salvador, para a realização da audiência de custódia na manhã desta sexta-feira, 6. A sessão iniciou às 9h e os desdobramentos serão divulgados nas próximas horas.

De acordo com a diretora do DRACO, delegada Márcia Pereira, os rifeiros Ramhon Dias e 'Nanan Premiações', como é conhecido, seriam os 'cabeças' do esquema. Apurações do Grupo A TARDE apontam que eles movimentaram mais de R$ 500 milhões para o Comando Vermelho (CV).

"Eles são as lideranças dessa organização criminosa. Eles são responsáveis por fazer a lavagem de dinheiro que é arrecadado pelo tráfico de drogas", disse.

Presente no local da audiência, a reportagem do Grupo A TARDE flagrou o momento em que os investigados chegaram ao local. Nos vídeos, é possível ver Ramhon e Nanam algemados, além de outros suspeitos.

Assista: