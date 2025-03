Influenciadora Aritana Maroni é liberada após ser presa com drogas

presa durante o carnaval de Influenciadora foi presa em Salvador suspeita de tráfico de drogas - Foto: Redes sociais

A influenciadora e ex-A Fazenda Aritana Maroni, foi liberada em audiência de custódia nesta terça-feira, 4, após ser presa durante o carnaval de Salvador suspeita de tráfico de drogas.

Uma guarnição da Polícia Militar abordou a empresária no Circuito Dodô (Barra-Ondina), na madrugada de terça-feira, 3, acompanhada de um grupo de amigos. Os policiais acharam uma grande quantidade de drogas. Com isso, Aritana e duas amigas foram levadas à delegacia e ficaram detidas soba acusação de portar e traficar drogas.

No entanto, após Audiência de Custódia, a influenciadora foi liberada. Em nota enviada ao Portal A TARDE, a defesa de Aritana afirmou que ela possui bons antecedentes e nunca se envolveu em atos ilícitos.

"Como comprovado nos autos do processo, no momento da abordagem, foram encontradas duas pequenas porções de drogas consigo, e desta maneira, não se pode dizer que haja indícios de que ela esteja incursa na prática de tráfico de drogas, como bem aduziu o parecer Ministerial na audiência de custódia. Aritana possui bons antecedentes, nunca se envolveu em atos ilícitos, o que chancela a sua condição de primariedade. Assim, tão logo haja o desdobramento do processo, a defesa apresentará as provas que denotam o afastamento da tipificação penal que lhe fora imputada", salientou.

Quem é Aritana?

Conhecida pelos programas A Fazenda e Masterchef, Aritana Maroni foi presa na madrugada desta segunda-feira, 3, em Salvador, suspeita de tráfico de drogas. Ela deverá passar por audiência de custódia na manhã desta terça, 4, às 10h, na capital baiana.

Aritana Vaccari Maroni tem 46 anos e é a única filha mulher de Oscar Maroni, conhecido por ser dono da boate Bahamas, uma das casas noturnas mais conhecidas de São Paulo.

Nos últimos dez anos, Ariana virou figura carimbada em realities shows. O primeiro foi em 2015, quando se inscreveu no MasterChef Brasi, na Band, por causa de sua paixão por culinária.

Em 2017, foi confinada no reality A Fazenda, da Record. Fez também o Power Couple Brasil em 2018 e o Troca de Esposas, ambos da Record, em 2019.