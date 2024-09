Influenciadora baiana com síndrome de Down é finalista em prêmio nacional

- Foto: Divulgação

A influenciadora baiana Cacai Bauer está fazendo história e ganhando corações ao ser selecionada entre os 10 finalistas na categoria "Diversidade e Inclusão" do Prêmio iBest 2024, a maior premiação da internet brasileira. A premiação analisa os melhores influenciadores do universo digital, os prêmios incluem 106 categorias e aproximadamente 20 milhões de usuários. Conhecida por ser a primeira influenciadora digital com síndrome de Down do país, Cacai é um exemplo de superação e inclusão, e agora busca avançar para o Top 3 da competição.

“Um dos meus sonhos era conhecer a Disney, mas eu já realizei. Agora meu sonho é crescer profissionalmente. Sou atriz com DRT”, revela a influencer. Cacai começou sua trajetória em 2016, quando decidiu usar sua criatividade e talento para paródias e comédias no YouTube. Tudo começou quando ela terminou o curso de teatro e quis mostrar seu talento de uma nova forma.

Vários acontecimentos marcaram a carreira da jovem como sua descoberta em 2016 e sua participação em programas de TV nacionais e locais. Mas sobretudo o fato de ter sido precursora do movimento em prol das pessoas com deficiência, principalmente intelectuais com Down e até inspirando sua irmã a criar a agência de marketing para pessoas com Down, a "Somos Bauer".

Para Jena Bauer, mãe de Cacai, o reconhecimento no Prêmio iBest é um reflexo do impacto que Cacai tem na promoção da inclusão. Cacai ficou na zona de eliminação e os seguidores estão fazendo campanha para que ela não saia esta semana. "Espero que, ao final das votações, ela consiga ficar entre os ‘top 3’. Mas, de qualquer forma, é um motivo de orgulho e felicidade. A visibilidade dela traz grande importância para a comunidade de pessoas com deficiência", diz Jena. A votação está aberta até 13 de outubro no site (https://premioibest.vote/971920 209).

"Gosto de influenciar as pessoas contra o capacitismo. Acho importante ajudar pessoas com deficiências e suas famílias. Vote em mim porque temos que levar a inclusão e a voz das pessoas com deficiência para o mundo”, conta a influenciadora.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira