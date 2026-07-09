Inscrições para estágio no TRE-BA terminam nesta quinta-feira

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O prazo para inscrições nas vagas de estágio remunerado do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) encerra nesta quinta-feira, 9. Os selecionados terão direito a bolsa de R$ 1.100 e auxílio-transporte mensal.

Para participar do processo seletivo é necessário ser estudante do ensino superior e realizar uma prova objetiva on-line de língua portuguesa e conhecimentos gerais, que ocorrerá em 17 de julho.

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Aqueles que forem aprovados deverão atuar nas Secretarias e nas Zonas Eleitorais de Salvador, além de cumprir 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, no turno matutino e no turno vespertino, apenas para os que estudarem em áreas de estatística.

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pelo site da empresa 'Recrutamento e Seleção Brasil LTDA'.

Pré-requisitos

Saiba o que é necessário para concorrer as vagas:

Ter disponibilidade para estagiar por, no mínimo, 6 meses;

Possuir matrícula e frequência efetivas no curso;

Ter cursado 50% das matérias e não estar matriculado no último semestre do respectivo curso;

Ter 18 anos completos até a data de assinatura do Termo de Compromisso de Estágio (TCE);

Não ter filiação com partido político ou atividade político-partidária.

Cursos que podem se inscrever

Alunos de 23 áreas de ensino poderão se inscrever, veja quais:

Administração (graduação e tecnólogo);

Análise e Desenvolvimento de Sistemas;

Arquitetura;

Arquivologia;

Ciências Contábeis;

Comunicação Social;

Biblioteconomia;

Direito;

Engenharia Civil;

Engenharia Elétrica;

Estatística;

Informática e Tecnologia da Informação;

Letras;

Logística;

Museologia;

Secretariado.

Resultado

O resultado final será publicado no dia 5 de agosto e para saber mais informações sobre datas e documentações necessárias acesse o comunicado oficial do TRE-BA.