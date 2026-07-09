SALVADOR
Inscrições para estágio no TRE-BA terminam nesta quinta-feira
Estudantes receberão bolsa de R$ 1,1 mil
O prazo para inscrições nas vagas de estágio remunerado do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) encerra nesta quinta-feira, 9. Os selecionados terão direito a bolsa de R$ 1.100 e auxílio-transporte mensal.
Para participar do processo seletivo é necessário ser estudante do ensino superior e realizar uma prova objetiva on-line de língua portuguesa e conhecimentos gerais, que ocorrerá em 17 de julho.
Aqueles que forem aprovados deverão atuar nas Secretarias e nas Zonas Eleitorais de Salvador, além de cumprir 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, no turno matutino e no turno vespertino, apenas para os que estudarem em áreas de estatística.
As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pelo site da empresa 'Recrutamento e Seleção Brasil LTDA'.
Pré-requisitos
Saiba o que é necessário para concorrer as vagas:
- Ter disponibilidade para estagiar por, no mínimo, 6 meses;
- Possuir matrícula e frequência efetivas no curso;
- Ter cursado 50% das matérias e não estar matriculado no último semestre do respectivo curso;
- Ter 18 anos completos até a data de assinatura do Termo de Compromisso de Estágio (TCE);
- Não ter filiação com partido político ou atividade político-partidária.
Cursos que podem se inscrever
Alunos de 23 áreas de ensino poderão se inscrever, veja quais:
- Administração (graduação e tecnólogo);
- Análise e Desenvolvimento de Sistemas;
- Arquitetura;
- Arquivologia;
- Ciências Contábeis;
- Comunicação Social;
- Biblioteconomia;
- Direito;
- Engenharia Civil;
- Engenharia Elétrica;
- Estatística;
- Informática e Tecnologia da Informação;
- Letras;
- Logística;
- Museologia;
- Secretariado.
Resultado
O resultado final será publicado no dia 5 de agosto e para saber mais informações sobre datas e documentações necessárias acesse o comunicado oficial do TRE-BA.