Inscrições para vagas no 6º ano da Escola Militar estão abertas

- Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A Escola Militar de Salvador está com inscrições abertas do processo seletivo para ingresso de estudantes no 6º ano do Ensino Fundamental em 2025. As inscrições, que começaram no dia 29 de julho, estarão abertas até o dia 12 de setembro, às 12h00. O processo seletivo é direcionado a crianças com menos de 12 anos em 1º de janeiro de 2025 ou que no mínimo completarão 10 anos até 31 de dezembro de 2025, além de ter concluído ou estar cursando o 5º ano do Ensino Fundamental em 2024.

Ao todo, são oferecidas 20 vagas, das quais 19 são destinadas à ampla concorrência e uma é reservada para candidatos com deficiência, correspondente a 5% do total de vagas. Segundo o Coronel Delgado, Coordenador Geral do Processo Seletivo: "a prova será realizada no dia 20 de outubro, com abertura dos portões às 6h30 e início às 8h30. A avaliação terá 3h30 de duração e consistirá em 20 questões de matemática e 20 de língua portuguesa, abordando conteúdos do 5º ano do Ensino Fundamental”. O Coronel também destacou que a previsão é de uma participação expressiva no processo seletivo deste ano, baseado nos anos anteriores, estima-se entre 680 e 800 candidatos.

Para realizar a inscrição, é necessário que o responsável pela criança crie uma conta no portal GOV.BR utilizando o CPF do candidato e um novo e-mail, que não tenha sido usado anteriormente para inscrições. A taxa de inscrição é de R$95, mas candidatos inscritos no Cadastro Único podem solicitar isenção no momento da inscrição, comprovando sua condição socioeconômica. "Aqueles que comprovarem a inscrição em um programa social do governo estarão isentos da taxa", acrescentou o Coronel Delgado.

Os resultados da prova, juntamente com o gabarito preliminar, serão divulgados no dia seguinte à realização do exame, em 21 de outubro, no site oficial do Colégio Militar. A nota final, após a revisão de recursos, será anunciada no dia 14 de novembro, juntamente com a convocação dos aprovados para a revisão médica e odontológica, que ocorrerá de 6 a 10 de janeiro de 2025. Para mais informações e para realizar a inscrição, os interessados devem acessar o site [Vunesp](https://www.vunesp.com.br/EFCE2401).