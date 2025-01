Integrantes do BDM morrem após confronto com PMs em Salvador

Confronto ocorreu na região do Arenoso - Foto: Divulgação / PM-BA

Um confronto armado entre policiais militares e criminosos na região do Arenoso, em Salvador, resultou na morte de três integrantes da facção Bonde do Maluco (BDM) na sexta-feira, 17. Entre os mortos estava um indivíduo conhecido como "Panda", apontado como um dos líderes do grupo.

De acordo com informações preliminares, equipes da Polícia Militar, compostas por unidades do PATAMO, Rondesp e BOPE, realizavam uma operação de combate ao tráfico de drogas na área quando foram surpreendidas por criminosos armados que efetuaram disparos contra as viaturas.

Leia mais

>> Mãe é presa suspeita de queimar e agredir filhos na RMS

>> Pedreiro morre vítima de latrocínio após sair para comprar carne



No confronto inicial, dois suspeitos foram alvejados e encontrados no local. Parte do grupo conseguiu fugir, mas houve novo confronto em outro ponto, resultando em mais um suspeito baleado. Os três feridos foram socorridos e encaminhados a uma unidade hospitalar, porém não resistiram aos ferimentos.

Na ação, os policiais apreenderam três pistolas, carregadores, 71 munições de calibres variados, 103 pinos de cocaína, 35 trouxinhas de maconha, quatro pinos de crack, aparelhos celulares, uma balança de precisão, um relógio e a quantia de R$ 2.120,00.