JOB Congress debate governança corporativa com líderes em Salvador

O JOB Congress começou nesta quarta-feira, 6, em Salvador com a proposta de ser uma vitrine nacional para boas práticas de governança corporativa. Realizado pelo Grupo Metamorfose, o congresso acontece até quinta, 7, na sede da Fecomércio-BA, das 13h às 21h, reunindo cerca de 300 líderes empresariais, gestores e executivos de diferentes regiões do país.

Com programação restrita a convidados, o JOB Congress propõe debates aprofundados sobre gestão, sustentabilidade, ética e responsabilidade corporativa. As atividades são estruturadas a partir de cinco pilares estratégicos: agro, educação, energia, inovações tecnológicas e saúde.

Idealizado por Lorena Oliveira, diretora executiva do Grupo Metamorfose, o congresso busca conectar grandes nomes do empresariado nacional e promover o intercâmbio de ideias entre setores fundamentais para o crescimento sustentável.

“A gente vai estar falando sobre agro, sobre energia, educação, inovações tecnológicas e saúde. E junto a grandes nomes que estão aqui conosco, empresas que vêm de várias portas do Brasil para falar desse tema com foco nesse processo de governança, para trazer equidade, transparência, sustentabilidade ao longo prazo, para o mundo do empreendedorismo. Está sendo uma satisfação imensa, trazer a minha empresa lá de Curitiba, Paraná, para Salvador realizar essa primeira vitrine somente para convidados aqui na Fecomércio”, afirmou Lorena, em entrevista ao Portal A TARDE.

O evento também tem como sócia a advogada Renata Jacobina, diretora da RJ Assessoria Jurídica Internacional BR–EUA, que atua no suporte jurídico e na abertura de oportunidades de negócios internacionais.

Diversidade de setores e experiências

Entre os destaques da programação, estão profissionais que atuam diretamente com gestão empresarial, compliance, inovação, saúde pública e ESG. A farmacêutica Raquel Nascimento, fundadora da Salusx, destaca a importância do JOB Congress no cenário local.

“Esse evento é um marco muito importante, principalmente em Salvador. A gente sente uma carência muito grande de eventos que desenvolvem e falem sobre governança corporativa, empreendedorismo, planejamento, estratégia, mostrar um pouco mais como está a realidade do mercado, do país e principalmente do Nordeste, que é um contexto no qual nós estamos inseridos. Então, estar em ambientes como esse faz com que a gente consiga crescer, abrir a nossa mente e enxergar onde a gente está", pontuou Raquel.

A programação também inclui debates sobre governança privada nas instituições de ensino. A professora Bárbara Portela, coordenadora do curso de Direito da Faculdade de Média de Cairu, ressalta a longevidade e o papel da governança no setor educacional.

“Estamos aqui com muita satisfação no JOB Congress, a convite do Grupo Metamorfose, para trazermos um pouco do tema governança privada. No centro educacional em especial, a governança privada é um pilar imprescindível para garantir a continuidade da existência, em particular da nossa fundação, que está completando 120 anos em 2025. Então nós iremos abordar os principais aspectos que levam à necessidade da adoção da governança privada com apoio do Compliance”, ressaltou Bárbara.

Governança no cotidiano das cidades

O JOB Congress também amplia o debate para empresas que atuam em serviços urbanos essenciais. É o caso da Sotero Ambiental, responsável pela limpeza urbana em Salvador. O diretor executivo Carlos Neto aponta a importância de aplicar princípios de governança em todos os níveis da operação.

“É um tema muito importante a gente estar sempre trabalhando a governança. Por quê? Porque todos os nossos colaboradores estão diariamente expostos nas ruas de nossa cidade executando o serviço. E como fazer esse serviço que está sendo prestado com excelência? Somente com a governança permeando todos os níveis de liderança até chegar efetivamente em todas as ruas para que o serviço possa ser feito com qualidade e excelência... Isso vai trazer o quê? Mais turismo, aumentar a economia e o desenvolvimento da nossa cidade”, explicou Carlos.

Protagonismo feminino e liderança

A governança sob a ótica do empreendedorismo feminino também tem espaço no congresso. Ana Carolina Alonso, coordenadora da Câmara da Mulher Empresária da Fecomércio-BA, fala sobre o tema abordado no evento relacionado ao fortalecimento da liderança feminina.

“Vamos trazer o case do Mulher Mais Comércio, que foi um evento em homenagem ao Dia do Empreendedorismo Feminino, encabeçado pelo Sistema Comércio em parceria com o SEBRAE, um evento integralmente pensado, construído e direcionado para mulheres empresárias e empreendedoras, tratando da temática de capacitação e também da parte de gestão dos seus negócios e desenvolvimento”, contou Ana.

Cenário econômico e estratégias de crescimento

O economista internacional Antônio Carvalho trouxe uma análise sobre os desafios e oportunidades da economia global e o papel da governança no enfrentamento das fragilidades institucionais.

“Grande parte do que nós enfrentamos como dificuldades e que sempre atribuímos ao ambiente, às vezes são aquilo que nós chamamos na matriz SWOT de fraquezas, ou seja, de ausência de governança, de uma governança mais adequada no nível tanto estadual, quanto regional, quanto nacional. Então precisamos mudar o locus das fraquezas e ameaças para as potencialidades e oportunidades. Isso só é possível com estratégia, com boa gestão e com governança”, concluiu Antônio.