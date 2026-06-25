Jogo do Brasil altera expediente em Salvador na segunda-feira; saiba detalhes

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O jogo do Brasil nos 16 avos de final da Copa do Mundo, na próxima segunda-feira, 29, vai alterar o horário de funcionamento nas repartições públicas em Salvador.

O duelo entre os comandados de Carlo Ancelotti e o adversário ainda a ser definido terá início às 14h (horário de Brasília), em Houston, nos Estados Unidos.

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Assim, a prefeitura da capital baiana, em edição do Diário Oficial do Município (DOM), informou que o funcionamento das repartições públicas vai ocorrer das 8h até as 12h.

A medida só não será válida para os serviços considerados essenciais, a exemplo da Saúde, Conselhos Tutelares, Mobilidade, Transporte, Ordem Pública, Desenvolvimento Urbano e Segurança.

Saiba como ser liberado do trabalho

A partida da seleção brasileira, válida pela 2ª fase da Copa do Mundo de 2026, acontece na próxima segunda-feira, 29, às 14h (horário de Brasília), em Houston, nos EUA.

Com o confronto marcado em pleno horário comercial, uma dúvida voltou a circular entre trabalhadores de todo o país: afinal, é possível faltar ao trabalho para assistir ao jogo?

A resposta passa longe de ser simples. Embora muita gente acredite que partidas da seleção garantam uma espécie de "folga automática", a legislação trabalhista não prevê esse direito. Ainda assim, há situações específicas que podem alterar esse cenário.