Jovem desaparece após entrar no mar em Ipitanga

- Foto: Reprodução

Um homem de 24 anos, desapareceu após entrar no mar de Ipitanga, em Lauro de Freitas, no último domingo, 18. A vítima estava acompanhada de uma amiga, quando foram pegos por uma correnteza. A mulher conseguiu sair do mar, com a ajuda de pessoas que estavam no local.

As buscas pelo rapaz continuam nesta segunda-feira, 19. Profissionais do Corpo de Bombeiros e do Salvamar procuram pelo jovem.



Ainda na manhã desta segunda, um corpo foi encontrado no mar de Itapuã, e existe a suspeita que seja do rapaz que desapareceu em Ipitanga, no entanto ainda não há confirmação.