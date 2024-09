Jovem é atingida por bala perdida ao sair de colégio em Mussurunga

A jovem foi encaminhada por policiais para o Hospital Menandro de Faria - Foto: Reprodução/Informe Baiano

Uma adolescente foi atingida por uma bala perdida, na tarde deste sábado (7), no bairro de Mussurunga, em Salvador. A jovem, que é estudante da Escola Estadual Raul Sá, foi atingida na perna, no momento em que saia do colégio, localizado no setor C do bairro, próximo ao Camelódromo.

Em nota enviada ao Portal MASSA!, a Polícia Militar informou que a ocorrência foi atendida por agentes da 49ª CIPM. No local, os PMs constataram o fato, encaminhando a adolescente para o Hospital Menandro de Faria, em Lauro de Freitas, onde ela recebeu atendimento médico e passa bem.

O policiamento foi intensificado na região e as circunstâncias do ocorrido serão investigadas pela Polícia Civil. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais informações do caso, mas até o momento de publicação desta matéria, não obteve respostas.