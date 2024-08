Jovem é morto enquanto andava na Fazenda Grande do Retiro

- Foto: Reprodução

Um homem identificado como Matheus Santiago, de 21 anos, foi morto na Rua Candinho Fernandes, localizada no bairro de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, na tarde desta quarta-feira, 7. Santiago foi atingido por tiros enquanto andava na rua.

Informações preliminares apontam que no momento do ocorrido, a vítima estava acompanhada de um amigo, que fugiu do local durante os tiros e não foi atingido.



A Polícia Militar, por meio da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), foi acionada pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) para verificar a situação. Ao chegar no local, a guarnição confirmou o óbito e solicitou a presença do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização da perícia e remoção do corpo.

Através de nota, a Polícia Civil disse que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa foi acionado e as guias periciais e de remoção foram expedidas. “Diligências estão sendo realizadas para identificar os suspeitos e esclarecer a motivação e as circunstâncias do crime”.

