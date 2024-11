Jovens se reúnem em defesa das reservas da biosfera

Reserva da Biosfera é um modelo internacional de gestão integrada - Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

O III Fórum de Jovens da Rede de Reservas da Biosfera da Iberoamérica, Caribe, Espanha e Portugal (IberoMaB) reúne até quinta-feira, 7 de novembro, 70 jovens de 25 países, através de mobilização e organização da Unesco em parceria com o Governo da Bahia, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e as redes IberoMaB e Brasileira de Reservas da Biosfera (RBRB).

O evento foi aberto dia 02 de novembro em um encontro realizado no Eco Parque da Mata, município de Entre Rios, com a proposta de proporcionar diálogos que reforcem a atuação da juventude na preservação ambiental. O local faz parte da primeira rota de ‘Postos Avançados’ da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica do país.

A Reserva da Biosfera é um modelo internacional de gestão integrada, participativa e sustentável dos recursos naturais, com foco na preservação da diversidade biológica, no desenvolvimento de atividades de pesquisa, no monitoramento ambiental, na educação ambiental e na melhoria da qualidade de vida das populações. O Brasil tem sete reservas da biosfera, enquanto a Bahia faz parte das reservas de Mata Atlântica, da Caatinga e do Cerrado.

De acordo com a especialista do Programa Homem e Biodiversidade(MAB/Unesco), Maria Rosa Cárdenas, há 10 anos os jovens estão sendo estimulados a participar também das ações de planejamento e governança dos territórios reconhecidos como Reservas da Biosfera.

“É muito importante esta participação, pois os jovens fazem parte desta agenda”, enfatizou, acrescentando que a estratégia é preparar os jovens para programas internacionais, nacionais e estaduais. Ela destacou que a mobilização é focada nos jovens que vivem dentro ou próximo das reservas, para trabalhar com eles diferentes aspectos da governança.

Para Cárdenas, a escolha do Litoral Norte/Bahia para o fórum que acontece pela primeira vez no Brasil teve diversas motivações. “A decisão da Rede Brasileira de Reservas da Biosfera (RBRB) considerou, entre outros motivos o fato da Reserva da Mata Atlântica ser a maior do mundo e a primeira entre as unidades declaradas no Brasil, somando 89 milhões de hectares, em 17 estados”.

Natural do Chile, ela mora na França e pontuou que a região escolhida é emblemática “pelo trabalho desenvolvido pelo governo, pela riqueza natural e cultural e o equilíbrio entre a natureza e as comunidades”. Até o final do encontro será elaborado um documento que vai balizar os rumos dos trabalhos, disse, ressaltando que ano que vem acontecerá a COP no Brasil “e é fundamental que o jovens possam contribuir”.

Segundo a especialista do Inema, Adriana de Castro, coordenadora do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (CERBMA) e gestora da APA do Litoral Norte, dos 18 Postos Avançados de Mata Atlântica da Bahia, 14 estão no Litoral Norte.

“Estamos aproveitando a presença de representantes de 25 países e mostrando diferentes locais, como três unidades de conservação geridos pelo Inema, comunidades quilombolas e organizações indígenas e os projetos Tamar e Baleia Jubarte”, disse, destacando que as dinâmicas com os jovens, além das visitas técnicas, envolvem palestras e oficinas temáticas, abordando práticas de conservação e o impacto das mudanças climáticas.

“Sinto como um reconhecimento ao nosso trabalho de 15 anos, através de gestão participativa, valorização das tradições e conscientização ambiental, com apoio das instituições”, enfatizou Adriana. Na Costa dos Coqueiros foi implantado o primeiro Roteiro Turístico dos Postos Avançados de Reserva da Biosfera “Foi a base para que o 3º fórum acontecesse na Bahia”.