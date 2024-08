Justiça barrou prisão de motorista de app golpista de idosos

Homem usava a função de motorista por aplicativo para aplicar golpes em idosos - Foto: © Rovena Rosa | Agência Brasil

A delegada titular da 14ª Delegacia Territorial (DT) da Barra, Mariana Ouais, explicou o motivo de Nailson Santos de Jesus não ter sido preso antes. O homem, que usava a função de motorista por aplicativo para aplicar golpes em idosos, teria sido liberado pela justiça.

“Na primeira vez, a Justiça havia negado a prisão. Dessa vez, conseguimos o pedido de captura”, pontuou ela.

O indivíduo foi preso, nesta terça-feira (13), na Avenida Vasco da Gama, em Salvador, por agentes do Serviço de Investigação (SI).

Golpe atrás de golpe

Como atividade constante, Nailson praticava as fraudes durante a função como condutor das plataformas de corridas. Ao cobrar o pagamento de cada serviço, o indivíduo tinha a prática de furtar a grana dos clientes.

Iniciadas em 2022, as investigações fizeram com que o homem fosse detido no ano passado, pelo crime de estelionato.

Vai pagar com juros

No interrogatório inicial, ele admitiu a prática contra as vítimas, alegando que encontrava facilidade na vulnerabilidade desse público. Agora, o homem fez exames de lesões e ficou disponível à Justiça.