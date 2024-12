Justiça solta mãe e filha suspeitas de atacar mulher com ácido em Salvador

As suspeitas haviam sido conduzidas para a Central de Flagrantes - Foto: Divulgação/Polícia Civil

As duas mulheres suspeitas de atacar com ácido uma outra mulher tiveram liberdade provisória concedida, na manhã desta terça-feira, 19, após audiência de custódia em Salvador. A informação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça da Bahia.

O Ministério Público (MP-BA) opinou pela homologação da prisão em flagrante e pela conversão do flagrante em prisão preventiva em desfavor da dupla de suspeitas. No entanto, o pedido não foi acatado pela Justiça pelas acusadas não possuírem antecedentes criminais e mandados de prisão em aberto.



Selma de Jesus Gomes Santos e Laila Gomes Aragão dos Santos atacaram Gilmara Barreto Menezes no bairro Pirajá, na segunda-feira, 18. Informações preliminares apontaram que o ataque foi realizado por Laila, atual mulher do ex-marido de Gilmara, com ajuda da própria mãe.

Gilmara sofreu queimaduras graves no rosto e no corpo, e precisou ser socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE). Ela passará por procedimentos médicos devido à gravidade das lesões, incluindo um tratamento no olho atingido pelo ácido.