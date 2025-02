Kelsor Fernandes enaltece 50 anos do Sesc Senac Pelourinho

Presidente da Fecomércio - BA, Kelsor Fernandes - Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

O presidente do Sistema Fecomercio-BA, Kelsor Fernandes, participou nesta segunda-feira, 27, das comemorações em torno dos 50 anos de existência do Complexo Sesc Senac Pelourinho, em Salvador, um dos mais importantes ícones da preservação cultural e do fortalecimento da educação profissional na Bahia.

Em conversa com o Portal A TARDE, Kelsor ressaltou a importância do equipamento para a história e cultura baiana. "É um momento mais do que especial estar aqui comemorando os 50 anos de um complexo. Tem a história que esse lugar tem, a Bahia começou aqui, tudo que começou no Brasil começou por aqui. Para você ter ideia da importância que damos a esse local, temos aqui ainda um pedaço da muralha que protegia Salvador, protegido por nós em um espaço especial que queremos preservar a história", destacou.

Fernandes disse ainda que, além da comemoração dos 50 anos de história do local, está sendo mostrado o trabalho desenvolvido através do restaurante-escola, que é referência no país, teatro e arena. Segundo o gestor, o Complexo tem "todas as condições de oferecer os melhores serviços à comunidade dessa região", pontuou.

Durante as comemorações, que acontecem nesta segunda e terça, também haverá um show gratuito do cantor Lazzo Matumbi e projeções de vídeo mapping na fachada do casarão.